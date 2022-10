Na današnji dan '91 dogodila se 'Krvava berba grožđa', jedan od najstrašnijih zločina Domovinskog rata

Kada se govori o stradanjima tijekom Domovinskog rata sva su strašna i potresna ali ono što se događalo u naselju Lovas, nedaleko od Vukovara, smatra se jednim od najstrašnijih stradanja tijekom cijeloga rata. O razmjerima stradanja govori i podatak da je čak 87 mještana ovoga naselja ubijeno ili poginulo, a da se jedna osoba i danas vodi kao nestala. To je tada bilo čak 5,5 posto od ukupne hrvatske populacije u tome mjestu.

Na današnji dan 1991. godine okupirano je naselje Lovas tako da su se danas mještani tom prigodom još jednom prisjetili svih stradalih i svega onoga što se događalo u tome mjestu prije 31 godine. Lovas je zapravo privremeno okupiran 10. listopada ali je 18. listopada došlo do jednoga od najstrašnijih ratnih zločina koji se dogodio uopće tijekom Domovinskog rata. Naime, taj dan mještani zovu i "Krvavom berbom grožđa“ kako nosi naziv i istoimenog dokumentarnog filma koji govori o stradanjima u Lovasu.

-Teško je u nekoliko riječi opisati sav užas i strahote, koje su doživjeli Hrvati i nesrbi u Lovasu i Opatovcu, posebice u Lovasu. Svirepa ubojstva, torture, bijela traka na rukama Hrvata kao znak raspoznavanja i nacionalne pripadnosti, mučenja i silovanja žena, prisilni rad…, samo su dio svakodnevnih strahota. Devastirana i oskvrnavljena crkva u Opatovcu. Poniženja i mučenja mještana Lovasa i Opatovca, logori… spaljena i devastirana crkva Sv. Mihaela u Lovasu, stara oko 250 godina, počupani križevi i raspela po selu i oko njega, ubojstva u kapelici sv. Florijana na groblju, užasna ubojstva mladih ljudi, ubojstvo 11 žena, djece, staraca, okrutna ubojstva po kućama, na ulicama, garažama i podrumima… Masovna grobnica u Lovasu… To je krvava istina Lovasa – stoji na službenoj stranici Općine Lovas.

Toga 18. listopada 1991. godine grupa mještana prisilno je od strane paravojnih postrojbi natjerana u čišćenje minskog polja koje je bilo postavljeno na ulazu u Lovas.

-Na današnji dan je, poslije cjelonoćnog batinanja i zlostavljanja, skupina od 51 mještanina natjerana u minsko polje. Mještani su natjerani da hodaju kroz minsko polje držeći se za ruke dok su iza njih bili vojnici koji su pucali po njima. Mine su tu bile postavljene bez vojnih razloga. Na licu mjesta je poginula 21 osoba, 14 ih je teško ranjeno da bi tijekom dana bila ubijeno još 23 mještana – rekla je načelnica Općine Lovas Tanja Cirba.

Podsjetila je i na brojna ubojstva širom sela tako da je ubojstava bilo po ulicama, u dvorištima kuća, u samim kućama… Poslije okupacije crkva u Lovasu je bila devastirana i srušena, a selo su promijenili ime u Dušanovac. Inače, na mjesnom groblju u Lovasu bila je masovna grobnica iz koje je ekshumirano 68 žrtava, i to 66 osobe iz Lovasa te dvije osobe iz drugih mjesta. Uz to deset osoba je ekshumirano iz pojedinačnih grobnica. Pokop žrtava iz masovne grobnice i pojedinačnih grobnica bio je 21. ožujka 1998. godine. Na mjestu masovne grobnice 1999. godine hrvatska država je postavila spomen obilježje.

-Veliki broj mještana Lovasa je privođen od strane srpskih okupatora te na najzvjerskiji način mučen. Ljudi i žene su batinani pendrecima, šipkama, kabelima… Strahote mučenja i torture su bile užasni. Primjeri za to su: vađenje zuba i stavljanje soli na rane, mučenje elektro - šokovima, bušenje nogu bušilicom, ranjavanje noževima… Sve to imalo je za cilj etničko čišćenje i uništavanje svega što je hrvatsko ili nije bilo srpsko. Glavna krivica svih nevinih žrtava bila je to što su bili Hrvati – stoji na stranici Općine Lovas gdje se govori o Domovinskom ratu.

Unatoč svemu tome što se zna i činjenici da je više osoba u Srbiji uhićeno radi optužnice za počinjene ratne zločine mještani Lovasa sve to što se događalo u selu zovu "zločinom bez kazne“. Oni smatraju kako je odgovorni za tolika stradanja i torture nisu dobili kazne kakve zaslužuju.

-Nakon 14 – godišnje pravosudne borbe na sudu u Beogradu većina krivaca za ratne zločine u Lovasu je preminula ili su pak oslobođeni. Za 87 ubijenih dosuđene su samo 23 godine zatvora što je sramotno – zaključila je Cirba.