Nakon 13 godina sudovanja i četiri presude, Gotovac i Stanić pravomoćno oslobođeni optužbi

Trinaest godina trajanja postupka, četiri suđenja, tijekom kojeg su donesene jedna osuđujuća i tri oslobađajuće presude. Bilanca je to afere Mali maestro, odnosno slučaja koji su mediji kolokvijalno prozvali slučaj Peka. A o slučaju Peka, oglasio se i Vrhovni sud, izvijestivši kako su Ivan Gotovac, bivši potpredsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju i Svjetlan Stanić, pravomoćno oslobođeni optužbi. Naime, Vrhovni sud je potvrdio posljednju nepravomoćno oslobađajuću presudu koja je njima dvojici izrečena u studenom 2017. Osim toga, Vrhovni sud je i djelomično preinačio prvostupanjsku presudu i to tako da je odbio optužbe protiv Stanića za mito zbog zastare.

Ta priča počela je u lipnju 2007. kada su u uhićeni tadašnji čelni ljudi Hrvatskog fonda za privatizaciju (HFP) zbog optužbi za primanje mita i zloporabe položaja. Uhićenje čelnih ljudi HFP-a popratile su i riječi tadašnjeg predsjednika Stjepana Mesića i premijera Ive Sanadera u kojima se naznačivalo koliko su uhićenja bitna za raščišćavanje korupcije u HFP-u. Zbog tih izjava Hrvatska će nekoliko godina poslije odlukom ESLJP-a platiti odštetu jednom od optuženika u aferi Maestro zbog prejudiciranja njegove krivnje. U međuvremenu iz postupka Maestro izrodio se Mali maestro, a na optuženičkoj klupi našli su se Gotovac i Stanić. USKOK je teretio Gotovca da je kao potpredsjednik HFP-a pogodovao Staniću pri kupnji dionica hotela Bellevue. Stanić ga je za informacije, tvrdila je optužnica, nagrađivao darovima poput peke, putovanja u Monte Carlo...

Prva presuda izrečena im je 2009. i tada su oslobođeni jer sud darove nije smatrao mitom, a presudu je ukinuo Vrhovni sud. Sljedeća presuda izrečena im je 2011. i tada je Gotovac osuđen na godinu i 10 mjeseci zatvora, a Stanić na godinu dana zatvora, no i ta je presuda ukinuta. Na trećem suđenju 2015.obojica su oslobođena optužbi uz obrazloženje da nije bila riječ o kaznenom djelu, već amoralnom ponašanju. I tu je presudu ukinuo Vrhovni sud, a posljednja je donesena u studenom 2017. i također je bila oslobađajuća. Nju je sada potvrdio Vrhovni sud, s tim da je zbog zastare odbijena optužba protiv Stanića za davanje mita. u svom obrazloženju Vrhovni sud pojašnjava da je za to djelo bila propisana kazna zatvora od šest mjeseci do tri godine.

- Prema Kaznenom zakonu za to djelo zastara kaznenog progona nastupa deset godina nakon počinjenja djela. Ako je prije nastupa zastare donesena prvostupanjska presuda, onda se zastara kaznenog progona produljuje za dvije godine. Ovaj postupak je trajao dugo jer su bile donesene tri presude i to: 2009., 2011. i 2015. Sve su u žalbenom postupku ukinute. Sada je, a s obzirom na to da je od počinjena djela prošlo više od 12 godina, utvrđeno da je u odnosu na to jedno djelo nastupila zastara pa je optužbu trebalo odbiti po službenoj dužnosti - navodi se u obrazloženju Vrhovnog suda.

Što se pak tiče potvrđivanja ostatka oslobađajuće presude donesene u studenom 2017., u obrazloženju Vrhovnog suda navodi se kako se “Vrhovni sud se slaže s utvrđenjima prvostupanjskog suda da nema jasnih i nedvojbenih dokaza da su optuženici počinili djela za koja se terete.”