Najvažnije je podići razinu svijesti o temama vezanim za okoliš

Kada se u subotu uputio u Planinu Donju na akciju čišćenja potoka u sklopu projekta Rezolucija Zemlja, koju je Večernji list na toj lokaciji organizirao uz pomoć udruge Zelene i plave Sesvete, Miodrag Baković nije mogao ni zamisliti da će ondje pronaći stare osobne iskaznice i putovnice, a neke su bile i iz doba Jugoslavije. U njegovoj se vrećici nakupio i popriličan broj starih lonaca, napuknutih pločica, odjeće koja više nikome ne može poslužiti, ali i nekoliko odbačenih automobilskih radioprijamnika.

Daj još jednu vreću

U akciju je došao sa suprugom i sinovima, i to iz Slovenije gdje već godinama žive, a Sesvete su mu posebno bliske srcu jer je ondje odrastao. Sunčano vrijeme, dobra atmosfera i druženje s ljudima koji su se okupili sa zajedničkim ciljem ono je što mu, otkrio nam je, u trenutku napuni dušu.

– U Hrvatsku dolazimo na odmor, ali i kada treba na ovakav način zasukati rukav jer smo veliki ljubitelji prirode i ne možemo dopustiti da se ona uništava. Svaki vikend tako tumaramo po šumama gdje je uz planinarenje obavezna i kakva vrećica ako naletimo na smeće. Ono što me najviše začudilo jest količina guma koje su pronađene u neposrednoj blizini potoka – kazao je Baković. Dometnuo je i kako ga je zadivila spremnost svih volontera da se unatoč strmom i teško pristupačnom terenu ne libe priskočiti u pomoć ovom malom kutku našeg planeta. A takvih je ljudi u Planini Donjoj zaista bilo mnogo. Oko potoka se stvorio pravi mravinjak, a smeća je bilo toliko da se svako malo mogao čuti povik "molim još jednu vrećicu". Glomazni otpad skupljao se na hrpu, a neki od najtežih predmeta iz dola povlačili su se uz pomoć quadova. Jedna od onih koja je na obronku nad potokom spremno dodavala dijelove karoserije, cijevi i raznoraznog namještaja bila je Josipa Korić. Unatoč tomu što je poslijepodne morala prijateljici na svadbu, nije htjela propustiti priliku da učini nešto dobro za svoj Zagreb. Oduševljen je bio i Mario Spajić iz Udruge Zelene i plave Sesvete, što pozitivnom atmosferom, što brojnošću volontera.

– Žalosno je da se na rubovima našeg Parka prirode Medvednica skuplja tolika količina smeća pa svjedočimo ovakvim prizorima, ali uz pomoć dobrih ljudi to možemo popraviti – kazao je Spajić te dodao kako je uz čišćenje potoka u sklopu akcije zasađeno i 200 voćaka uz Osnovnu školu Vugrovec. A svoju je ruku u sadnji i čišćenju pružio i gradonačelnik Tomislav Tomašević. Poručio je kako Zagreb ne čine zgrade, već ljudi.

– Ako zajedno brinemo za ovaj grad, ako se zajedno držimo pravila odlaganja otpada, ne odlažemo otpad na javnim površinama, ako zajedno sadimo i čuvamo drveće, možemo napraviti još zeleniji i još čišći Zagreb – zaključio je Tomašević. A lijep i sunčan dan iskoristili su i mnogi stanovnici zagrebačkog Podsuseda kojih se na Podsusedskom trgu okupilo stotinjak kako bi "izglancali" svoj kvart. Bilo je tu izviđača, školaraca, umirovljenika, a čistio se Stari grad Susedgrad, javna površina ispred Kamenoloma i tzv. "Kupališni put" kod Save. Iz udruge za zaštitu okoliša "EKO-2000" koja je pomogla u organiziranju akcije istaknuli su kako je najvažnije educirati djecu i mlade o očuvanju okoliša.

Automobilske gume, stare jakne, opruge, velike količine građevinskog materijala, plastika pa čak i meci, lutka i uredska stolica bile su samo dio otpada saniranog na velikoj akciji u okolici nogometnog kluba Sloga u Orešju, na samoj granici Samobora i Svete Nedjelje, a tamo je rukave odlučila zasukati i samoborska gradonačelnica Petra Škrobot.

– Problematika divljih odlagališta prisutna je dakako i u Samoboru i trudimo se kontinuirano uklanjati sav otpad na javnim površinama, no problem su privatne površine. Na nama je da i tu pokušamo utjecati na mentalni sklop ljudi i kontinuirano mijenjati svijest jer je to jedini način – istaknula je. Vrijedne ruke više od 300 sudionika akcije pobrinule su se za otpad na tri lokacije u okolici, odnosno šume i livade uz dvije usporedne ceste koje od kluba vode prema jezeru Orešje te ispod kilometar udaljenog vijadukta zagrebačke obilaznice. Ondje je gomila građevinskog otpada, poput cigli, kanti s betonom i plastičnih vreća bila zatrpana ispod naknadno istovarene zemlje i hrpe kamenja što je dodatno otežalo situaciju.

Projekt ide dalje

– Ovom akcijom čišćenja željeli smo prije svega poslati poruku o važnosti očuvanja prirode i da smo svjesni klimatskih promjena koje su sve intenzivnije. Divljih deponija ima diljem grada jer ljudi nisu odgovorni prema prirodi i smatraju da je shodno vlastiti otpad odlagati u prirodi i kada to napravi jedna osoba, preraste u neku lančanu reakciju, no mislim da se količina deponija smanjuje iz godinu u godinu – kazao je zamjenik gradonačelnika Svete Nedjelje Gabrijel Deak. Akcija je obuhvatila i čišćenje same obale jezera Orešje, a najviše, što velikih, a što malih pomagača pristiglo je iz Nacionalnog saveza izviđača.

– Dan planeta Zemlje trebamo slaviti i poštivati svaki dan jer nemamo drugi planet i nemamo drugi okoliš. Taj je okoliš naš, nije tuđi i tako se trebamo i ponašati. Ne možemo od drugih očekivati da se brinu za naš okoliš, ako to ne činimo i sami – naglasio je Dan Špicer, direktor Nacionalnog saveza izviđača. Direktor Večernjeg lista Renato Ivanuš koji je ujedno i idejni začetnik akcije istaknuo je kako broj ljudi koji su sudjelovali u akciji te količina prikupljenog otpada sami za sebe dokazuju da je Rezolucija Zemlja u malo više od godinu dana postala najveći ekološki projekt u Hrvatskoj te napomenuo da on nije aktivan samo na Dan planeta zemlje već se niz akcija i aktivnosti odvija kroz čitavu godinu. Glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić izjavio je kako je od samog skupljanja otpada još važnije podići razinu svijesti o temama vezanim za okoliš te najavio da projekt upravo s tim ciljem ide dalje.

