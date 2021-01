Najtužnija inauguracija u povijesti Amerike: Biden bez publike i s 25.000 vojnika

Joe Biden danas postaje 46. predsjednik Sjedinjenih Država. Njegova prisega za novog američkog lidera na redu je u podne po tamošnjem i 18 sati po hrvatskom vremenu. Zbog pandemije i nedavnih nasilnih epizoda u Washingtonu ova će inauguracija biti sasvim drugačija od većine prošlih: očekuje se mnogo manje publike, i mnogo više vojnika te policajaca čiji je zadatak spriječiti bilo kakvo nasilje, a u krajnjoj liniji i život novog američkog lidera. I uoči Nove godine bilo je jasno da će ova inauguracija biti manja po broju ljudi zbog koronavirusa, ali nakon upada nasilnih pristaša dosadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa u zgradu Kongresa, sigurnosna su pitanja isplivala u prvi plan. Procjenjuje se da će Washington od napada izgrednika čuvati oko 25 tisuća pripadnika Nacionalne garde što znači da će u svom glavnom gradu SAD imati više vojnika nego u Siriji, Iraku i Afganistanu zajedno.

Nakon Trumpove inauguracije 2017. odmah se javila jedna od prvih kontroverzi mandata: rasprava o tomu je li na inauguraciji republikanca bila veća publika nego na onoj bivšeg lidera Baracka Obame 2009. godine. Kako pišu američki mediji, ovaj se put vlasti nadaju da će današnja inauguracija biti – najmanja u povijesti. Publike će biti neusporedivo manje nego ranijih godina. Gradonačelnica je naredila zatvaranje restorana i muzeja kako bi demotivirala ljude da dolaze u Washington, djelomično zbog pandemije, a djelomično zbog straha od novog nasilja. “Nemojte dolaziti u Washington, gledajte inauguraciju sa svojih kauča”, poručuju Bidenovi suradnici i gradske vlasti građanima.

Washington zatvoren

Donald Trump neće doći na Bidenovu inauguraciju i prvi je predsjednik koji je odbio prisustvovati mirnom prijenosu vlasti u stoljeće i pol. Bijelu će kuću sa suprugom napustiti upravo danas, ali neće pozvati bračni par Biden u kuću prije toga. Bivši predsjednici Barack Obama, Bill Clinton i George Bush doći će na inauguraciju, a bit će tu i potpredsjednik Mike Pence. Trump će nakon odlaska iz Bijele kuće održati svoju odlaznu ceremoniju u vojnoj bazi Andrews u Marylandu te će otputovati u svoj novi dom, resort Mar-a-Lago na Floridi. Pojavilo se pitanje kako će se zbog Trumpova odbijanja da pohodi inauguraciju dogoditi znameniti prijenos kovčega u kojem je oprema koja služi predsjedniku za lansiranje nuklearnog oružja. Obično vojni pomoćnik prethodnog predsjednika predaje pomoćniku novog kovčeg nedaleko od mjesta polaganja zakletve točno u podne.

No, piše CNN, zapravo postoje tri do četiri identična kovčega, a jedan od njih bit će u podne predan Bidenovu vojnom osoblju, zajedno s posebnom karticom koja predsjednika ovlašćuje za lansiranje nuklearke. U podne će Trumpova kartica biti deaktivirana, a vojnik koji nosi kovčeg za Trumpa povući će se i vratiti u Washington. Predsjednik SAD-a jedini u zemlji ima ovlast lansirati nuklearnu bombu, a Trump to ostaje do danas u 17.59:59 po hrvatskom vremenu. Sigurnosne su procedure u Washingtonu isplivale kao ključne zbog upada Trumpovih pristaša u Capitol prije dva tjedna. Kako bi spriječili da se to ponovi, vlasti i službe provjeravaju čak i pripadnike Nacionalne garde koji su raspoređeni u gradu.

Jučer je dvoje gardista moralo napustiti Washington zato što su im vlasti pronašle veze s krajnjom desnicom. Ipak, nije otkriven nikakav plan protiv Bidena. Zatvorene su ulice, a oko zgrade Kongresa gdje će biti inauguracija podignute su i nove ograde. Jučer je Trump odradio svoj posljednji dan u uredu, a bio je obilježen izvješćima o listi od stotinjak ljudi koje će predsjednik pomilovati. Na listi se, pišu mediji, nalazi reper Lil Wayne, kojem prijeti zatvor zbog neovlaštenog nošenja oružja, ali ne i sam Trump, njegov odvjetnik Rudy Giuliani ili pak bivši suradnik Steve Bannon. Špekuliralo se da bi Trump mogao preventivno pomilovati samog sebe u slučaju da zbog nečega vlasti podignu tužbu protiv njega.

Opoziv u drugom planu?

Zanimljivo, posljednjih dana iz američke je javnosti gotovo iščeznulo pitanje opoziva predsjednika Trumpa koje je izglasano prošlog tjedna u Zastupničkom domu, a koje još treba potvrditi ili odbiti Senat dvotrećinskom većinom. Još nije jasno kada će započeti to suđenje u Senatu, za koje demokrati strahuju da bi moglo skrenuti fokus s prvih dana Bidenova mandata. No, kako bilo, Senat će odlučivati hoće li smijeniti predsjednika kojem je mandat već istekao, ali bi mu mogao potencijalno zabraniti i daljnje kandidiranje za predsjednika. Umjesto toga neke konkretne Bidenove politike koje je predložio posljednjih dana došle su u prvi plan: prije svega to je jučerašnja objava da će Biden odmah prvog dana otkriti plan reforme sustava imigracije koji će ilegalnim imigrantima pružiti osmogodišnji “put do državljanstva”, kako to zovu Amerikanci.

Radi se o 11 milijuna ljudi koji protupravno žive i rade u SAD-u, ali mnogi od njih predstavljaju i važan dio ekonomije te su stvorili život u zemlji. Zato im Bidenova administracija želi omogućiti da uz ispunjavanje uvjeta poput plaćanja poreza postupno u osam godina dođu do državljanstva. No, zbog toga što paket ne sadržava istodobno i plan za jačanje graničnih kontrola ilegalne imigracije, republikanci će ga u Kongresu teško prihvatiti, piše Associated Press koji je prvi donio detalje plana. U prvom danu, ili prvim danima, svog mandata novi predsjednik odmah će donijeti niz izvršnih uredbi kojima će preokrenuti Trumpove politike: ukinut će zabranu ulaska državljana nekih većinski muslimanskih zemalja u SAD, ponovno će se pridružiti Pariškom klimatskom sporazumu, produljit će moratorij na deložacije ljudi pogođenih krizom, naredit će agencijama da ponovno ujedine obitelji koje su razdvojene nakon što su ilegalno prešle granicu...

U ekonomskom planu pomoći koji je predložio predlaže da se minimalna plaća na saveznoj razini udvostruči na 15 dolara na sat. Trenutačno savezna minimalna plaća iznosi 7,25 dolara i nije se povećala od 2009., ali u puno država ona je viša od te savezne. Biden predlaže da se minimalna plaća u cijeloj državi postavi na razinu od 15 dolara po satu i kaže: “Nitko tko radi 40 sati tjedno ne smije biti ispod crte siromaštva.” Neki pak konzervativni ekonomisti kažu da bi mjera mogla povećati nezaposlenost, posebno u trenutku ekonomske krize. Za razliku od izvršnih uredbi, za ovaj plan će mu trebati podrška Kongresa te bi Bidenu trebalo najmanje deset republikanskih senatora, što će mu biti jako teško osigurati.