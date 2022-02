Najmanje 58 poginulih zbog poplava i klizišta u Brazilu, više od 300 osoba napustilo svoj dom

Najmanje 58 ljudi poginulo je nakon obilnih kiša koje su pogodile Petropolis, grad u planinskom dijelu brazilske savezne države Rio de Janeiro, poručile su u srijedu lokalne vlasti, dok spasilački timovi tvrde da se još nekoliko osoba vode kao nestali.

Pljuskovi su poplavili gradske ulice, dok su klizišta također rezultirala ljudskim žrtvama nakon što oborine u utorak premašile prosjek zabilježen u mjesecu veljači.

U četvrti Morro da Oficina, oko 80 kuća je pogođeno klizištima, dodaju lokalne vlasti koje očekuju porast broja poginulih. Na teren su izašle vatrogasne postrojbe i pripadnici civilne zaštite.

