Grmljavinsko nevrijeme bi moglo pokvariti praznik. DHMZ upozorava: 'Budite na oprezu'

Vrijeme će u prvom dijelu dana biti promjenljivo oblačno, ponegdje uz kišu, zatim će biti sunčanije, a uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za srijedu.

Vjetar će biti slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadni i zapadni, a do sredine dana na sjevernom dijelu umjerena i jaka bura. Najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.

DHMZ je proglasio žuti meteoalarm za područje Kvarnera i Velebitskog kanala zbog jakog vjetra. "Mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h) Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", navode u svojem upozorenju.

Detaljniju prognozu za HRT dala je Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing.iz DHMZ-a.

"U srijedu ujutro u Slavoniji, Baranji i Srijemu barem djelomice sunčano, zatim dnevni razvoj oblaka, a u Podunavlju može biti pokojeg popodnevnog pljuska. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka od 24 do 26 °C. U središnjoj Hrvatskoj malo svježije uz djelomice sunčano i uglavnom suho vrijeme. Malo kiše može još rano ujutro pasti na jugu. Vjetar slab pa ujutro ponegdje može biti magle.

Magla je moguća i po kotlinama Gorske Hrvatske. Na sjevernom Jadranu će ujutro prolazno puhati umjerena bura, podno Velebita i jaka. Uz obalu dulja sunčana razdoblja, dok će u gorskim krajevima naoblaka biti promjenjiva uz povremenu slabu kišu ili kratkotrajne pljuskove kojih može biti i gdjegod na moru. Dnevna temperatura između 23 i 26 °C, u gorju malo niža. U Dalmaciji promjenjiva naoblaka i toplo, uz najvišu temperaturu zraka do 26 °C. Povremeno može pasti pokoji pljusak, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar slab, popodne i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a ujutro gdjegod na sjeveru bura. Nestabilno i na krajnjem jugu Hrvatske pa valja računati na mjestimičnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab, popodne prolazno i umjeren zapadni i sjeverozapadni te more mirno ili malo valovito", navela je.

Prognoza za naredne dane

Svi oni koji su se veselili prekrasnom sunčanom četvrtku, nužno neće biti najsretniji s prognozom. Naime, očekuje se promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom koji bi na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mogli biti izraženiji. - Vjetar većinom slab, duž obale većinom umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19 °C. Najviša dnevna od 20 do 25 °C - iz DHMZ-a.

DHMZ je proglasio žuti meteoalarm za četvrtak za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku, Riječku i Gospićku regiju. " Mjestimice izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine > 60 %. Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", navode.

Foto: DHMZ

Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing.iz DHMZ-a dala je detaljniju prognozu za HRT za naredne dane.

"Idući dani u kopnenim krajevima promjenjivi i nestabilni, povremeno s kišom, pa i izraženijim pljuskovima, osobito u noći na petak i u petak, kada može biti i nevremena. U subotu će zapuhati umjeren jugozapadnjak, no kiša će biti rjeđa, osobito na istoku. Najsvježije jutro, često i maglovito bit će u četvrtak. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo s kojim će stizati sve više kišonosnih oblaka, ponajprije nad sjeverni Jadran gdje je velika vjerojatnost za neverine. U subotu smirivanje. Temperatura zraka bez veće promjene.", prognozirala je.

