Načelnik policije o hororu u Rijeci: 'Ubojica je bio gol tijekom uhićenja u gradu, poznavao je žrtvu'

Koji su motivi zločina koji po surovosti Rijeka još ne pamti još uvijek ne znamo, ali ne znamo ni u kakvom su odnosu ubojica i žrtva bili, no znamo tko je ubojica.

Detalje slučaja za RTL Danas komentirao je Tomislav Dizdar, načelnik PU primorsko-goranske.

"Jako je teško odgovoriti što se u toj glavi zaista zbivalo s obzirom na način počinjenja takvog monstruoznog kaznenog djela ubojstva. Niz činjenica je policija utvrdila, a te činjenice su potkrjepljujući dokazi kaznenoj prijavi koju ćemo podnijeti DORH-u. Vjerujem da će se u daljnjem postupku doći do pobližeg odgovora o motivu počinjenja kaznenog djela", objašnjava Dizdar.

Ubojica je od prije poznat policiji, no bio je prijavljivan zbog nenasilnih prekršaja. U Rijeci je bio jednom prijavljen zbog prekršaja u 2018. godini. "Zbog glasnog pjevanja i ometanja prolaznika. ulični izvođači dođu kao ukrasi nekom gradu. Ne moežmo se složiti da je on bio vrsta takvog izvođača", kaže načelnik Dizdar.

"Razlika između žrtve i ubojice je dosta velika i po svemu sudeći što smo do sada utvrdili je da su se poznavali od ranije, a ja bih rekao da je njih povezala ulica", objašnjava.

Načelnik policije kaže da u trenutku uhićenja počinitelj nije pružao otpor, no da je sat vremena nakon počinjenja djela postaja dobila dojavu da se netko gol šeće po gradu. "Tada nismo znali da su ta dva događaja povezana, ali kada je goli muškarac došao do mjesta gdje su se nalazile policijske jedinice shvatili smo da je to počinitelj za kojim smo tragali", potvrdio je načelnik.

Komentirao je izjavu supruge o tome da je ubojica patio od bipolarnog poremećaja i da nije pio lijekove, a načelnik kaže da su to sve okolnosti koje još moraju biti utvrđene.

Počinitelj ubojstva bi sutra treba biti ispitan u DORH-u.