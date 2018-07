Na suđenju Kalmeti Drago Tadić svjedočit će u rujnu

Iskazima svjedoka, koji su uglavnom figurirali kao fikus-direktori u tvrtkama koje su osnivali i vodili na nagovor Igora Premilovca, prošli je tjedan na zagrebačkom Županijskom sudu nastavljeno suđenje Božidaru Kalmeti i drugima optuženima u aferi HAC-Remorker. Premilovac je bio vlasnik tvrtke Remorker preko koje je izvlačen novac iz HAC-a, a to se prikrivalo prividnim poslovanjem HAC-a i njegovih kooperanata s tvrtkama čije je osnivanje Premilovac potaknuo. Kako je to izgledalo, posvjedočio je Mario Sabljić.

Sve zbog neimaštine

– Ušao sam u posao s Premilovcem i otvorili smo obrt Badel agencija. Cilj nam je bio oprati novac i nešto raditi, a zaradili smo nešto i legalno. U sve to ušao sam zbog neimaštine i želje da nešto imam. Sjećam se da sam potpisivao ugovore s Viaduktom i Strabagom, a poslije smo otvorili i tvrtku Akula savjetovanje koja se bavila prometnom propagandom i savjetovanjem. Putovao sam u Češku jer je tamo bila ta firma, a jednom sam išao i u Austriju da bih podigao neki novac – kazao je Sabljić. Objašnjavao ja da je za te poslove od Premilovca dobivao po 100-200 kuna, na čemu mu je bio zahvalan, a jednom mu je dao i 100.000 kuna. – Tim sam novcem riješio neke dugove, kupio motor, pa za mjesec dana opet nisam imao ništa – kazao je Sabljić. Rekao je i da mu je Premilovac u rukavicama objasnio da se oni bave pranjem novca. – Ja nisam ni znao što je to pranje novca. Meni je samo u interesu bilo da od Igora dobijem nešto novca. Ne znam jesu li te usluge iz ugovora izvršene ili ne, ali znam da smo za Badel agenciju radili neke promocije, evente... – kazao je svjedok.

Premilovac je na početku ovog postupka i sam bio optužen, no priznao je krivnju te se nagodio s USKOK-om. U svom iskazu ispričao je kako se iz HAC-a preko lažnih faktura izvlačio novac te kako ga je poslije i kome nosio.

– Ja sam se sam 2013. javio DORH-u jer sam osjećao da nemam više kamo. Ispričao sam kako sam po uputama Josipa Sapunara organizirao izvlačenje novca iz nekih tvrtki. Radili smo to neko vrijeme dok nismo provaljeni. Josip mi je govorio što i kome moram fakturirati. Ugovore sam slao poštom. Kada bih vidio da je novac na računu neke od mojih firmi, otišao bih u banku u Austriju po njega i donio ga Sapunaru. On novac nikada nije dirao, već sam ga ja spremao u pretinac u njegov automobil – iskazivao je ranije Premilovac.

Prometna renesansa

USKOK u optužnici tvrdi da je za izvlačenje novca iz HAC-a znao i Kalmeta, a tvrde i da je on organizirao ostale optuženike te da su oni međusobno podijelili oko 15 milijuna kuna i 850.000 eura. Kalmeta i ostali optuženici koji sjede na optuženičkoj klupi – Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Damir Kezele, Jurica Prskalo, Stjepko Boban, Miroslav Bunić, Sandro Vukelić i Marijo Lovrinčević – niječu krivnju. Bivšem se ministru u istom postupku sudi i za krak afere Fimi media u kojem je optužen da je za 600.000 kuna naručio izradu spota Prometna renesansa Hrvatske, koji nikad nije prikazan.

Suđenje se nastavlja početkom rujna, kada bi na klupu za svjedoke trebao sjesti poduzetnik Drago Tadić. On je do sada u nekoliko navrata izbjegao svjedočenje, pravdajući se zdravstvenim razlozima. Zbog njih je uspio odgoditi i izdržavanje kazne u aferi Vrhovni sud. No nakon što je vještačen, ustanovljeno je da je raspravno sposoban pa bi na klupu za svjedoke trebao sjesti 3. rujna. Kada je afera HAC-Remorker počela i on je bio osumnjičen, no na koncu nije optužen jer je odmah na početku istražiteljima ispričao kome je nosio torbe s novcem kako bi njegova tvrtka Osijek Koteks dobila posao na gradnji autocesta.