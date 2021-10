Na prosvjed osim svećenika došao i vlasnik teretane koji je priveden u veljači: Sjećate li ga se?

Od danas u zdravstvenom sustavu i ustanovama socijalne skrbi svaki zaposlenik te posjetitelji i pratnja pacijenata trebaju imati EU digitalnu COVID potvrdu. Od 7 sati ministar zdravstva Vili Beroš nadgledao je početak primjene sigurnosnih mjera u KBC-u Zagreb, a ispred bolnice okupila se skupina prosvjednika.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Izdaja, izdaja!", vikali su prosvjednici ispred KBC-a Zagreb kada je prošao Vili Beroš. "Ovo su fašističke metode", "Odlazi", dovikivali su neki prosvjednici, dok drugi zvižde Berošu. Ministar se ispred KBC-a spremao dati izjavu za medije, no zbog burne reakcije prosvjednika nije mogao. Zbog toga je ušao u zgradu bolnice te se s ravnateljem KBC-a Zagreb obratio medijima.

Pred KBC Rebro je stigao i svećenik.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Rekao je da se zove pater Zdravko Knežević i da dolazi u svoje ime.

– Vješala, vješala! Hitlerovi suradnici završili su na vješalima – nastavio je svećenik i dodao da je pandemija lažna. .

Među prosvjednicima je bio Andrija Klarić, vlasnik teretane, koji je u javnosti postao poznat nakon što je unatoč zabrani rada Stožera, otvorio teretanu. Riječ je o događaju iz veljače ove godine, a zbog kršenja odluke Stožera bio je i priveden.

Klarić je po izlasku iz pritvora tada dao izjavu novinarima.

- Vratio sam se živ i zdrav. Moram reći da su policajci bili fenomenalni, baš prava ekipa. U tom ispitivanju na kraju je zaključeno da sam bio heroj a ne zločinac. Bilo im je vrlo neugodno što uopće to moraju raditi. Morali su napraviti pečaćenje i kad sam objasnio da unutra radim i online treninge i da mi je to sada jedini izvod prihoda, pročitali su mi odluku koja kaže da se zatvaraju sve teretane u zatvorenom prostoru, a ja sam rekao da ne piše online. A oni su rekli da može online samo ako se izričito kaže da može. Tu nema nikakve opasnosti a zabranili su mi. Vidim joj suzu u oku, ali piše što mora. I u Državnom odvjetništvu sam primijetio da pitaju zato što zakon tako kaže, ali baš da to podržavaju, ne osjećam tako. To je moj dojam. Moj zaključak je da nije problem u onima koji provode zakone nego u onima koji ih donose.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- I dalje bih ponovio istu stvar u istim okolnostima. Neću sada to ponoviti, ali ovo je nerazumno ponašanje Stožera. Pokazali su da ne mogu opravdati svoje postupke, moraju nas pustiti da živimo. Nitko ne pita od čega živimo. Pokazali su potpunu nebrigu prema nama, a sebi, državnim službenicima i političarima sve na vrijeme stiže. Nije istina da ne trpimo svi jednu krizu. Mi smo na rubu preživljavanja. Ta ravnopravnost je Ustavom zagarantirana. Politika je kriva što se ovo dogodilo. Nisam znao je li jutro ili dan, bio sam u nekakvoj sobici... Ali ekipa je stvarno super, malo smo se i šalili, rekao je Klarić.

Podsjetimo i na podatak da su mediji o Klariću otkrili niz repova iz poslovne prošlosti. Naime, radi se o sinu tajkuna Jure Klarića, koji se još u vrijeme kada se nad bivšom tvrtkom Andrije Klarića Voće Export – import, odnosno "Klariko voće", u kojem je bila i svima poznata Dona, vodio stečajni postupak, dovodio u vezu s nekadašnjim hrvatskim predsjednikom Stjepanom Mesićem.

Dugovi koje je Andrija Klarić ostavio iza "Voća" teški su više od 22 milijuna kuna, no unatoč silnim dugovima u to vrijeme "Klariko voće" je u predizbornoj kampanji doniralo Mesiću oglasni prostor.

Djelatnicima svoje tvrke Andrija Klarić često se znao pohvaliti kako je kupio haljinu Vlatki Pokos. Sve to nije se svidjelo njegovoj tadašnjoj ženi, kćeri prvog hrvatskog ministra financija, Joze Martinovića.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Trgovina voćem bila je obiteljski biznis Jure Klarića koji je on prepustio sinu Andriji početkom 2000. godine, ali tek nakon žestokih obiteljskih okršaja. Andrija se želio osloboditi iz čeličnog stiska oca. Smatrao je oca staromodnim. Želio je pokazati ocu da može sam.

U biznis je Andrija krenuo dižući astronomske iznose kredita. Upućeni tvrde da se radi o 15 milijuna eura. Sa suprugom Irenom osnovao je tvrtku Dona trgovina i Vopi. Kupio je stan u Jurišićevoj i postao otac troje djece. Iz tog se stana iselio lani jer mu se raspao i brak.