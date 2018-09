Na popis novih droga uvrštena i dva spoja koja se koriste za anesteziju

Europska komisija predložila je da se na popis novih psihoaktivnih tvari koje mogu biti prijetnja zdravlju u Europi stave ciklopropilfentanil i metoksiacetilfenantil, priopćeno je iz Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA). Objašnjeno je da su ciklopropilfentanil i metoksiacetilfenantil na popis novih psihoaktivnih tvari dospjeli nakon što su neke od država članica EU preko sustava za rano upozoravanje kojim upravljaju EMCDDA i Europol prijavile štetne učinke koje uporaba tih dviju tvari ima na zdravlje.

Ciklopropilfentanil i metoksiacetilfenantil su spojevi koji su kemijski povezani s fentanilom, kontroliranim lijekom, koji se široko koristi u medicini pri liječenju boli te kod anestezije. Spadaju u kategoriju opioidnih analgetika, a kao najozbiljniji akutni rizik njihove uporabe navodi se mogućnost respiratorne depresije što može dovesti do apneje, respiratornog zaustavljanja i smrti, upozorava EMCDDA.

Osim što se, prije stavljanja na popis novih psihoaktivnih tvari, istraživala procjena zdravstvenih i socijalnih rizika uporabom tih dviju tvari, istraživalo se i sudjeluje li organizirani kriminal u njihovoj prodaji. Takvih podataka za sada nema, no EMCDDDA navodi da se većina lijekova koji sadrže ciklopropilfentanil i metoksiacetilfenantil proizvodi u Kini.

EMCDDA inače godinama sustavno prati pojave novih droga pa su tako uočili da se nove psihoaktivne supstancije, koje još nisu kategorizirane kao droge, te lijekovi sve više prodaju preko društvenih mreža i na internetu. Da to nije zanemariv problem, svjedoči i podatak da tijekom 2017. prijavljena 51 nova psihoaktivna tvar, što znači otprilike jedna tjedno. EMCDDA je do kraja 2017. pratila 670 novih psihoaktivnih tvari, a među njima je najviše sintetičkih kanabinoida te sintetičkih opioida koji su opasni za zdravlje jer mogu dovesti do trovanja, pa čak i smrti.

Kada su kanabinoidi posrijedi, uglavnom se radi o nekakvim biljnim mješavinama za pušenje koje su jako zanimljive mladima i lako nabavljive na internetu, a od 2008. otkriveno je 179 novih takvih spojeva. Kada su sintetički opioidi u pitanju, riječ je o spojevima koji oponašaju učinke heroina i morfija, a katkad su dostupni kao sprejevi za nos, katkad se prodaju kao heroin ili kokain ili se s njima miješaju. Od 2009. otkriveno je 38 novih sintetičkih opioida, a u središtu pozornosti upravo su derivati fentanila, koji su jači od morfija i mogu izazvati trajnu ovisnost.

Pogledajte video: Ovo su crne prometne točke u Zagrebu i okolici