Na motociklu poginuo bračni par. Mještani: Vozač auta bio je u šoku, rekli smo mu da ide u bolnicu

Dvije osobe smrtno su stradale u teškoj prometnoj nesreći u Novim Mihaljevcima nedaleko od Požege. U nesreći, koja se dogodila nešto prije 15 sati, sudjelovali su automobil marke Golf i motocikl. Vlasnik kuće koja se nalazi u blizini mjesta nesreće rekao je za 24sata da je motocikl vozio muškarac, a da je iza njega sjedila žena.

"Vozač automobila bio je u šoku, rekli smo mu da ide s Hitnom u bolnicu, no on je to odbijao pa smo zamolili policajca da urgira kako bi ga odvezli. Na kraju je ipak pristao", kazao je mještanin. U susjedstvu, ističu mještani, nitko ne usporava unatoč uzastopnim zavojima.

VIDEO Motociklist i suvozačica poginuli u sudaru s automobilom

Prema neslužbenim informacijama 24sata, poginuo je bračni par iz Jakšića, a iza njih je ostalo troje malodobne djece.

"Vozaču motocikla je to drugi brak i ima jedno dijete iz prvog braka, a suvozačici je prvi brak. Oni imaju zajedničke dvoje djece. To je tragedija i velika žalost", rekao je stanovnik Novih Mihaljevaca.

Točan uzrok nesreće, iako kod mještana postoje pretpostavke da je došlo do proklizavanja motocikla, utvrdit će se očevidom.

