Na koncertu distanca i po potrebi maska, mjesta trebaju biti sjedeća

Iako se očekivalo da će Stožer civilne zaštite postrožiti mjere za velika obiteljska okupljanja, to se jučer nije dogodilo.

Preporuke za koncerte

– Činjenica je da trenutačno nismo zadovoljni brojkama. Iako je epidemiološka situacija pod kontrolom, jer je gotovo polovica inficiranih osoba s vjenčanja i drugih slavlja samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a takvih je okupljanja dosta, odlučili smo zasad još pratiti razvoj događaja, a ako budemo donosili mjere, one će biti oštrije od onoga što se najavljuje. Računamo i dalje na svijest ljudi, organizatora koji to rade privatno ili kao dio svoje djelatnosti, jer to je jedini način da u dogledno vrijeme spustimo broj oboljelih. Puno smo puta rekli da nije poanta u kažnjavanju i nadamo se da ćemo postići da ljudi shvate da se okupljanja ne bi trebala odvijati kao da se ništa ne događa. Mislimo da je ipak većina svih tih događaja organizirana na način da se ljudi pridržavaju mjera i smatramo da ne bi bilo pošteno prema onima koji se mjera pridržavaju kazniti ih na način da ili odustanu od djelatnosti ili mijenjaju životne planove. Ali molimo sve, ograničavajmo kontakte s ljudima s kojima ne živimo u istom kućanstvu i pridržavajmo se protuepidemijskih mjere jer sve što nam znanost može ponuditi jest da će ovo trajati i mentalno se trebamo pripremiti za jesen. Ako bude novih žarišta, ako se epidemiolozi budu teško nosili u “lovu” na kontakte, pooštrit ćemo mjere i one će biti puno jasnije. Jer, bez sudjelovanja građana nećemo uspjeti – kazao je Davor Božinović.

Ministar zdravstva Vili Beroš poručio je da se moramo pripremitiza jesenski val pandemije. U vrijeme prvog epidemijskog vala, KB Dubrava bila je spremna za prihvat većeg broja pacijenata oboljelih od COVID-19, opremili su se s 220 respiratora i 80-ak kreveta, uređen je vojni kamp. Dio te opreme ostao je u pripremi i ta se bolnica može aktivirati u “COVID-bolnicu” za samo nekoliko dana, no tih potreba za sada nema, kazao je ministar Vili Beroš. Jučer su i liječnici uputili apel građanima, koji su potpisali dr Krešimir Luetić u ime Liječničke komore i prof. Željko Krznarić ispred Liječničkog zbora.

“Mi, liječnici smo ovdje zbog vas i za vas. Molimo vas, pomozite nam u borbi za vaše i naše zdravlje. Držite razmak, nosite maske, perite ruke i izbjegavajte veća okupljanja. Pridržavanjem ovih jednostavnih mjera držat ćemo epidemiju pod kontrolom. Ovu bitku za zdravlje naše nacije možemo dobiti samo zajedno!”, stoji u njihovu apelu.

Usuglašene su nove preporuke za glazbenu industriju. Na koncertima i sličnim okupljanjima zadržava se distanca, higijena, dezinfekcija i maska kad je ona potrebna, a jače se preporučuje da mjesta budu isključivo sjedeća koliko je moguće, tako je lakše kontrolirati događaj. Preporučuje se elektronička prodaja karata kako bi se u slučaju izbijanja infekcije automatski dobio popis svih prisutnih na koncertima, a bit će dopušteno 500 ljudi u zatvorenom i 1000 na otvorenom, s mogućnošću da se od nadležnih županijskih stožera zatraži i dopuštenje za okupljanje većeg broja ljudi, što onda podrazumijeva i inspekcijski nadzor događanja. U posljednja 24 sata u Hrvatsku je iz BiH ušlo 1400 osoba, od kojih je tridesetak otišlo u samoizolaciju, što znači da su ostali imali PCR test ne stariji od 36, odnosno 48 sati. Cijena testiranja na COVID-19 u Hrvatskoj je od jučer više no prepolovljena pa košta 500, odnosno 700 kuna, ovisno o tome koliko sekvenci se provjerava.

Mama i beba

Jučer je u Hrvatskoj zabilježen ponovni skok u brojkama zaraženih. Na 149. dan pandemije bilo je 108 novooboljelih pa je broj aktivnih slučajeva bolesti 1127. Od prvog slučaja, to je ukupno 4530. Testirano je 106.805 osoba (u zadnjih 24 sata 1279), a udio pozitivnih među testiranima drži se na 4,24%. Od trenutačno bolesnih, u bolnici se liječi njih 143, od kojih devet na respiratoru, a prosječna dob oboljelih je 47,18 godina.

Oporavilo ih se 3278, dvanaest u zadnja 24 sata. Dva su muškarca u KBC-u Osijek, nažalost, preminula, bila su jako bolesna i imala su 75 i 76 godina. Najmlađi bolesnik, zagrebačka beba ni dva tjedna stara, najvjerojatnije se zarazila u kontaktu s majkom. U znanstvenom radu objavljenom u Lancetu nije bilo dokaza da se novorođenčad može zaraziti preko placente, rekla je prof. Alemka Markotić. Majka djeteta imala je lakše simptome, no puštena je iz Infektivne te su ona i beba dobro. Što se pak tiče ministra Malenice koji je pozitivan na COVID-19, zasad se ne zna gdje je pokupio virus.

