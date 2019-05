Potresne snimke: Muškarac se zapalio ispred Bijele kuće

Jedan muškarac zapalio se blizu Bijele kuće te mu je pružena pomoć, potvrdili su nadležni.

Muškarac se zapalio danas oko 12.20 sati po lokalnom vremenu blizu znamenitog obeliska, spomenika Georgeu Washingtonu, nedaleko od rezidencije američkog predsjednika.

@FoxNews Video of the person that was literally engulfed in flames on the #WhiteHouse lawn. Unbelievable pic.twitter.com/4IS37Rndme

Vatrogasci su javili kako su prevezli jednog pacijenta s opeklinaama te da su pomogli policiji.

Na snimkama na Twitteru može se vidjeti kako djelatnici hitne službe aktiviraju protupožarne aparate na muškarcu u plamenu.

A Man Set Himself on Fire In Downtown Washington, Across From The White House Today.

The White House Spokesman Hogan Gidley said He could Not Immediately Comment On The Situation.

pic.twitter.com/ksJzqrNzb2