Muškarac s ubodnom ranom od noža prebačen u Split s odsječenog Hvara

U nedjelju ujutro oko 9,45 sati iz Hitne u Jelsi zatražen je žurni prijevoz pacijenta (35) iz Jelse. Hvar je podsjetimo zbog nevremena odsječen od kopna, a medicinski helikopter zbog olujnih udara vjetra nije mogao poletjeti. Nakon dojave policija je u Jelsu uputila službeno plovilo 'Josip Jović' s posadom.

Pacijent je oko 11,20 sati primljen na policijski brod te je prevezen u Split.

Kako je za Dalmacija Danas kazala glasnogovornica splitske policije, Ana Čepić, policijska postaja Hvar dobila je informaciju da je liječnička pomoć pružena pacijentu. Zasad se ne sumnja na kazneno djelo

– Prema dosad prikupljenim informacijama, do ozljede je navodno došlo jutros u obiteljskoj kući. Policiji je rečeno da je 35-godišnjak nešto rezao i da je pao na nož. Policija do ovog trenutka nije utvrdila elemente kaznenog djela, ali policijska postupanja su u tijeku. Prema prvim informacijama, na mjestu događaja ništa ne upućuje na postojanje kaznenog djela, ali policija će svoj dio posla obaviti do kraja – kazala je Čepić.

