Muškarac papreno platio 'veliku' pizzu na Braču: 'Gazda je zapravo nevina žrtva'

Veliku pozornost korisnika na Redditu izazvala je fotografija pizze kupljene na Braču kraj koje je kratko napisano 'Zlatni Rat large pizza'. Međutim, problem je u tome što je pizza veličine ruke muškarca koju ju je kupio, a platio ju je 80 kn.

Nije bilo potrebno dugo vremena da krene rasprava, ali i šale na račun pizze i žestoke kritike upućene hrvatskom turizmu.

"Pljačkam turiste kada dođe lito. 80 kuna naplatim mini margarito", šaljivo je napisao jedan od korisnika, dok su drugi pak istaknuli kako je ovo sve samo ponuda i potražnja.

"Kužim da je slobodno tržište, al' je l' ljudima stvarno nije neugodno? Je l' nitko u selu ne zna vlasnika?", zapitao se drugi.

"Gazda je zapravo nevina žrtva, godinama mu zena govori da je "large" pa se malo zaje*** s gabaritima i u ostalim sferama života", šaljivo je ustvrdio jedan od korisnika Reddita.

I dok se prolomila rasprava oko toga je li možda problem u tome što muškarac s fotografije ima jednostavno velike ruke zbog čega je i pizza mala, neki su ipak ozbiljnije pristupili problemu.

"Turizam je lipa stvar samo triba znat. Ovako lipotu ko Dalmacija i otoci nema nitko. Samo triba to znat očuvat. More puno šporkice, plaže nikad šporkije. Za male pare se mogu stavit još par kanti za smeće i zaposlit par ljudi da čiste te plaže. U nas redari ili kako ih već zovu vozu bicikle okolo i piju kavu. Ni jedan ne bi pogleda je l' sta razbijeno , ne radi, itd. I opušci od cigareta u moru i po plažama. Ako nama nije stalo do našeg neće ni turistu", ustvrdio je jedan od komentatora.

