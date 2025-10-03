Mrtva beba u Grazu zadobila traumatske ozljede mozga. Uhićena Hrvatica(20) bacila ju kroz prozor. Osumnjičena za ubojstvo

Rezultati obdukcije su objavljeni, a uzrok smrti novorođenog dječaka pronađenog u utorak poslijepodne na nadstrešnici zgrade u četvrti Wetzelsdorf u Grazu je vjerojatno traumatska ozljeda mozga. Prema rezultatu obdukcije i trenutnim istragama potvrđeno je da je novorođenče u trenutku rođenja bilo živo. Majka, 20-godišnja hrvatska državljanka, osumnjičena je za ubojstvo. Točne okolnosti incidenta još se istražuju, priopćila je policija u četvrtak.

Obdukciju je proveo forenzički vještak u Grazu, glavnom gradu austrijske savezne pokrajine Štajerske, po nalogu štajerskog Državnog tužiteljstva. Utvrđeno je da je novorođenče, teško 3016 grama i dugo 49 centimetara, rođeno živo. Pretpostavlja se da je dječak živio vrlo kratko. Istraga se sada provodi zbog sumnje u počinjeno ubojstvo. Majka je uhićena. Beživotno tijelo novorođenčeta, posve golo, otkrio je susjed, u utorak oko 13 sati poslijepodne, na nadstrešnici (carport) dvokatnice i odmah je šokantno otkriće prijavio policiji. Stanari kuće isprva nisu mogli biti pronađeni. Kasnije, istoga dana, majka dječaka uhićena je u blizini zgrade.

Hrvatica živi sa svojom obitelji, ali navodno bez oca djeteta. Pritisnuta dokazima 20-godišnja Hrvatica policiji je u utorak navečer priznala da je prethodne večeri sama rodila dijete, međutim da nije bila “svjesna trudnoće, kao ni njezina obitelj, te da je zatečena “nespremna”. I daje nakon rođenja, bebu bacila kroz krovni prozor. Majka je, zbog izvanrednog psihičkog i fizičkog stanja nakon poroda i svega što se je potom dogodilo, prebačena u Pokrajinsku kliniku u Grazu, gdje je još iste večeri operirana. Iako je u utorak bilo nekih tragova o navodnom ocu djeteta, oni još nisu potvrđeni, izvijestila je štajerska policija. Istraga se nastavlja.