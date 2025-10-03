Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
OBDUKCIJA POKAZALA

Mrtva beba u Grazu zadobila traumatske ozljede mozga. Uhićena Hrvatica(20) bacila ju kroz prozor. Osumnjičena za ubojstvo

policija ilustracija
pixabay
Autor
Snježana Herek
03.10.2025.
u 11:27

Utvrđeno je da je novorođenče, teško 3016 grama i dugo 49 centimetara, rođeno živo

Rezultati obdukcije su objavljeni, a uzrok smrti novorođenog dječaka pronađenog u utorak poslijepodne na nadstrešnici zgrade u četvrti Wetzelsdorf u Grazu je vjerojatno traumatska ozljeda mozga. Prema rezultatu obdukcije i trenutnim istragama potvrđeno je da je novorođenče u trenutku rođenja bilo živo. Majka, 20-godišnja hrvatska državljanka, osumnjičena je za ubojstvo. Točne okolnosti incidenta još se istražuju, priopćila je policija u četvrtak.

Obdukciju je proveo forenzički vještak u Grazu, glavnom gradu austrijske savezne pokrajine Štajerske, po nalogu štajerskog Državnog tužiteljstva. Utvrđeno je da je novorođenče, teško 3016 grama i dugo 49 centimetara, rođeno živo. Pretpostavlja se da je dječak živio vrlo kratko. Istraga se sada provodi zbog sumnje u počinjeno ubojstvo. Majka je uhićena. Beživotno tijelo novorođenčeta, posve golo, otkrio je susjed, u utorak oko 13 sati poslijepodne, na nadstrešnici (carport) dvokatnice i odmah je šokantno otkriće prijavio policiji. Stanari kuće isprva nisu mogli biti pronađeni. Kasnije, istoga dana, majka dječaka uhićena je u blizini zgrade.

Hrvatica živi sa svojom obitelji, ali navodno bez oca djeteta. Pritisnuta dokazima 20-godišnja Hrvatica policiji je u utorak navečer priznala da je prethodne večeri sama rodila dijete, međutim da nije bila “svjesna trudnoće, kao ni njezina obitelj, te da je zatečena “nespremna”. I daje nakon rođenja, bebu bacila kroz krovni prozor. Majka je, zbog izvanrednog psihičkog i fizičkog stanja nakon poroda i svega što se je potom dogodilo, prebačena u Pokrajinsku kliniku u Grazu, gdje je još iste večeri operirana. Iako je u utorak bilo nekih tragova o navodnom ocu djeteta, oni još nisu potvrđeni, izvijestila je štajerska policija. Istraga se nastavlja.

Ključne riječi
ubojstvo Austrija

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
12:04 03.10.2025.

U naslovu je "Hrvatica" ,a u članku "hrvatska državljanka". Je li to istoznačno ? Ili nije?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još