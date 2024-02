Može li Hrvat sam u Njemačkoj dići kredit za stan? Savjetnica DB-a izračunala koliku bi plaću morao imati

Cijene nekretnina u Hrvatskoj, pa tako i u ostatku Europe trenutno su veliki izazov za sve koji požele imati svoj stan ili kuću u vlasništvu. Brojni Hrvati koji su se odselili u Njemačku tako gledaju i na to da kupe svoju nekretninu, a u tome im je pomogla i Sandra Tucaković, neovisna financijska savjetnica Deutsche Banka koja je objasnila korak po korak koliku bi plaću osoba trebala imati da dobije kredit.

Naime, u videu kojeg je objavila na TikToku navela je primjer mladića Ante rođenog 1995. godine koji živi i radi u Ulmu, a želi kupiti nekretninu za 165.000 eura. Glavno pitanje koje se postavlja ovdje je - može li samac u Njemačkoj bez kapitala financirati nekretninu u Njemačkoj?

Kako je objasnila, Ante radi na lageru u njemačkoj tvrtki te je u stalnom radnom odnosu, a za to prima 12 plaća, i to od 2.300 eura. Uz to od ožujka prošle godine je uzeo još jedan manji posao koji mu mjesečno daje 500 eura. Nekretnina nema, a uz to ima i manji kredit za auto od 275 eura, a ima hrvatsko državljanstvo.

🇭🇷Može li samac BEZ kapitala financirati nekretninu u Njemačkoj? U videu vam na informativnom primjeru, objašnjavamo sa kolikom placom može samac u Njemačkoj financirati nekretninu. Važno je da imate u vidu, da mi imamo opciju, da pregledamo za vas, uslove kredita svih banaka u Nemačkoj, i na osnovu vaših parametara (godine, plata, zaposlenje) odmah izračunamo koji bi vam banka i pod kojim uslovima dala kredit. 🇩🇪Kann ein Alleinstehender/Single ohne Eigenkapital eine Baufinanzierung aufnehmen? In diesem Video erklären wir anhand eines Beispiels mit welchem Gehalt ein Single eine Baufinanzierung bekommt. Wichtig zu wissen ist, das wir die Möglichkeit haben, die Angebote aller Banken in Deutschland zu sehen und aufgrund Ihrer Parameter (Alter, Gehalt, Beruf) sofort berechnen können, welches Angebot von welcher Bank das passende für Sie ist.

Uz dodatne troškove na uknjižbu nekretnine i ostalog, Ante bi na kraju morao platiti 182.440 eura. Kada je Sandra ispisala sve banke koje bi mogle financirati Antu, vidljivo je kako su neke banke njega i odbile, i to zato što nema vlastitog kapitala. Neke traže i 15 posto od ukupne vrijednosti nekretnine, no to nisu tražile sve.

- Ante ima veliku sreću što nam se nije obratio prije mjesec i pol jer bi ovdje stajalo još uvijek 4,8 posto kamatne stope, a sada ima 4,01, što je bez vlastitog kapitala odlična kamatna stopa - objasnila je. Uz to je izračunala i kako Anti za životne troškove mjesečno treba oko 1.500 eura, plaća još kredit za auto, dok bi ga mjesečna rata kredita za stan ispala oko 850 eura. Anti bi tako slobodno ostalo još 128 eura, i s time je on dobar kandidat za kredit.