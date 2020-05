Mostu smetali Škorini financijeri, a Škori osam mandata koje traži Most

Pregovori između Mosta i Domovinskog pokreta prekinuti su u noći između subote i nedjelje. Miroslav Škoro će tako na parlamentarne izbore krajem lipnja ili početkom srpnja u koaliciji s Hrvatskim suverenistima, a Most planira samostalan izlazak, pri čemu najavljuju i mogućnost suradnje s istaknutim pojedincima i listama u pojedinim izbornim jedinicama.

Previše je repova

Da bi pregovori između dviju stranaka mogli završiti neuspjehom, postalo je jasno još početkom prošlog tjedna kad su u medije iz Domovinskog pokreta plasirane informacije da Most traži previše mjesta na izbornim listama. Odnose između neostvarenih partnera dodatno su zaoštrile izjave HDZ-ovih dužnosnika da bi nakon izbora mogli surađivati sa Škorom, ali da Most u takvim kombinacijama ne dolazi u obzir. To je dodatno upalilo alarm poslovično opreznih mostovaca, koji su uzvratili porukama kako u Sabor "ne žele progurati nove žetončiće".

Ipak, pregovori su nastavljeni tijekom vikenda, a neslužbene informacije glasile su da su pregovarači nadomak dogovoru. Partneri su, navodno, u zadnjih 48 sati čak u dva navrata jedni drugima pružili ruke u znak dogovora pa bi se opet predomislili. No, nakon Mostove kasnonoćne objave u subotu, jasno je da su sve šanse za zajednički izborni nastup pale u vodu. Javnosti su se putem Facebooka obratili čelnici stranke Božo Petrov i Nikola Grmoja, u društvu riječkog vjeroučitelja Marina Miletića, te objavili kako su pregovori prekinuti jer "ne mogu saditi tikve s vragom". - Bilo je logično da tražimo savez, ali nije to čista priča. Previše je tu repova.

U HDZ-u su se digli i kazali da mogu sa svima, osim s Mostom. I tu je bilo jasno da neće biti ništa od koalicije sa Škorom i jasno je koja je namjera. Možda ne samog Škore nego ljudi koji stoje iza njega, odnosno financijera te priče. Zna se tko su oni - kazao je tada Grmoja. "Ako je ovo Mostova konačna odluka, mogu je ovjeriti kod javnog bilježnika, nek' bude vjerodostojno", uzvratio im je jučer Škoro, opet putem Facebooka. U statusu je napisao i kako je njegov Domovinski pokret u pregovore ušao u dobroj vjeri, uloživši velik napor kako bi okupio široki krug partnera "za razbijanje duopola HDZ-SDP". "Ti su napori urodili plodom i stvorili smo jezgru snažne i svjetonazorski srodne koalicije koja već danas izaziva respekt, pa i strah političkih kartela predvođenih već spomenutim sijamskim blizancima HDZ-om i SDP-om, plus trabanti, žetončići i trgovački partneri", napisao je Škoro.

U njegovoj stranci ne skrivaju da ih je posebno razljutilo Mostovo spominjanje Škorinih financijera. Ističu kako je riječ o ljudima koji su javnosti dobro poznati i čija su imena transparentno navedena u financijskom izvješću za Škorinu predsjedničku kampanju. Ako Mostu sada smetaju ti ljudi, zašto su uopće ušli u pregovore s Domovinskim pokretom, pitaju se u Škorinoj stranci. Tvrde kako su Mostu bili spremni maksimalno popustiti kada je riječ o traženim prolaznim mjestima na listama. U zadnjoj varijanti su im, tvrde, ponudili šest mjesta s visokim izgledima za prolazak u Sabor, no Mostu to nije bilo dovoljno i tražili su dva mandata više. - A to je dvostruko više nego što će eventualno sada dobiti, čega su i sami svjesni - poručuju iz Domovinskog pokreta, uvjereni da Most nije pregovarao u dobroj vjeri što, tumače, dokazuje i "unaprijed snimljena objava na Facebooku".

Odvojeno slabiji

Iz Mosta, naravno, demantiraju da im je to bila namjera i da nisu unaprijed pripremili snimku objave da raskidaju pregovore. Ona je, kažu, snimljena u Rijeci, u studiju Marina Miletića, u subotu oko 22 sata, kada je postalo jasno da su pregovori propali. - Da smo je unaprijed snimili, ta bi snimka izgledala mnogo bolje - kaže naš izvor iz Mosta, a da je tome tako, donekle svjedoči i sama snimka koja doista izgleda kao da je napravljena "na prepad", bez jasne strukture i snažnih političkih poruka kakve bi se očekivale u trenutku u kojem jedna stranka objavljuje da će na izbore ipak samostalno.

I u jednoj i u drugoj stranci svjesni su, naravno, da će im odvojen izlazak na izbore donijeti manji broj mandata od očekivanih te da će dio mandata oko kojih se oni nisu uspjeli dogovoriti završiti na računu velikih stranaka. U dvjema strankama računali su da bi im zajednički izlazak na izbore mogao donijeti i više od 20 mandata, a D'Hondtova metoda preračunavanja glasova u mandate ovako će njihove glasove dijelom preliti u mandate HDZ-a. Ondje gdje su dvije velike stranke izjednačene, propast pregovora Mosta i Domovinskog pokreta mogao bi ići na ruku SDP-u. Nakon propalih pregovora, u Mostu se nadaju da će na izborima osvojiti više od tri zastupnička mandata, dok iz Škorina tabora zasad ne izlaze s procjenama. U Domovinskom pokretu nadaju se da bi im se na izborima mogao pridružiti i HDZ-ov gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, o čemu s njim razgovaraju. Penava nam, međutim, kaže kako će o tome odlučiti tek sredinom tjedna.