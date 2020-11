Mostovo rebrendiranje: Promjena statuta za veći broj glasova na izborima u stranci

Službeno petstotinjak ljudi, a treća su politička opcija u zemlji. Da se upravo pitanjem članstva prije unutarstranačkih izbora moraju pozabaviti mostovci, shvatili su i sami pa su za vikend promijenili statut koji će omogućiti ljudima da stranci pristupe “bez ograničenja”.

Član znači i glas

Rebrendiranje podrazumijeva i mijenjanje imena stranke pa je Most izbacio iz naziva dio s nezavisnim listama, kao i narančastu boju iz loga. Definirali su i ključne točke za koje će se zalagati, a iako se sami nisu željeli pozicionirati na političkom spektru, Nikola Grmoja kazao je da će novi-stari Most držati do općih ljudskih kršćanskih vrijednosti važnih većini naroda, a posebno je naglasio ono što “spaja sve Hrvate, a to je Domovinski rat i otklon od svih totalitarizama”.

Bit će moderni, ali svjesni tradicije, kažu mostovci, koji će se i dalje, čini se, držati desno od centra. Liberalniji će biti, međutim, kao što smo spomenuli na početku teksta, u članstvu pa će povećati broj članova Predsjedništva, u kojem će biti između 11 i 13 članova, a i broj članova Glavnog odbora, koji će imati do 55 ljudi. Uvodi se i Klub mladih kao jedno od središnjih tijela stranke, a nove pozicije bit će tajnik mladih i međunarodni tajnik, obojica ujedno i članovi Predsjedništva. A tko će u kojem tijelu sjediti, odlučit će se na unutarstranačkim izborima koji će biti sljedeći mjesec.

– Glasovat će se po principu “jedan član, jedan glas”, i to elektronički – objasnio je politički tajnik Mosta Nikola Grmoja, koji će svoju funkciju sad prepustiti nekome drugome. Neće se više kandidirati, kaže, dok će trenutačni predsjednik Božo Petrov ići po još jedan mandat. Vjerojatno će biti protivnika, kazao je Grmoja, jer i na prošlim unutarstranačkim izborima imao ga je Petrov. Bude li, međutim, istog kalibra, sadašnji čelnik stranke svoje će mjesto vrlo lako zadržati.

Podsjetimo, na izborima u Mostu prije četiri godine za predsjednika se, uz psihijatra iz Metkovića, kandidirao relativno nepoznat povratnik iz Njemačke Robert Postaj, kojem su povjerenje tada dala 34 člana stranke. Malo, čini se, ali u tom je trenutku ta brojka činila čak deset posto članstva Mosta. Kako? Pa jer su se, kao što im je i ime do prošlog vikenda govorilo, temeljili na nezavisnim listama, odnosno ljudi koji bi uz Most stajali nisu nužno bili i u Mostu.

Ili, ako ćemo precizno, uz redovite članove bio je velik broj pridruženih. Odnosno, još uvijek ih jest jer, kako je objasnio Nikola Grmoja, članova stranke trenutačno je petstotinjak, dok je pridruženih oko deset puta više. Upravo s ciljem da Most ima što više članova, mijenjao se sad statut te bi se sam način ulaska, ali i izlaska iz stranke trebao umnogome pojednostaviti.

Sabornici se neće učlaniti

– Sad praktički više neće postojati pravila. Primjerice, da bi postao članom, dosad je pridruženi član morao biti aktivan minimalno godinu dana, a morao je imati i preporuke. Sad će biti dovoljno da budu predloženi od povjerenika, odnosno tajnika svoje organizacije, a njihova kandidatura usvojena na Predsjedništvu. To će olakšati cijelu proceduru – objasnila je organizacijska tajnica Mosta Kristina Bakula. Očekuje li se sad, s obzirom na lakše učlanjenje, i veći broj glasača na unutarstranačkim izborima? – Definitivno – kaže Bakula, koja nam točan broj onih koji će birati novo vodstvo Mosta ne može dati.

Logično je to, kaže Nikola Grmoja, jer ne znaju koliko će se točno ljudi sad u stranku i učlaniti. Da će na unutarstranačkim izborima glasovati “sigurno puno više ljudi”, uvjeren je politički tajnik Mosta. A hoće li se sad službeno stranci pridružiti i saborski zastupnici koji su u parlament ušli na listi Mosta, ali kao nezavisni?

– Što se toga tiče, sve ostaje isto – kaže Grmoja, koji je istaknuo i da će stranka nastaviti suradnju s nezavisnim pojedincima i listama, ali isto tako žele “jasnu stranačku strukturu za prezentiranje politika”. Na ovaj način reorganizacije, smatraju u stranci, preciznije će biti njihovo kompletno daljnje političko djelovanje.