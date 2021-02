Most u Sisku: 'Građani su nezadovoljni obnovom, njihovo povjerenje može se zadobiti samo radom i transparentnošću'

Saborski zastupnik Nikola Grmoja i Luca Gašpar Šako, koordinatorica Mosta za Sisačko-moslavačku županiju, danas su obišli Banovinu i održali konferenciju za novinare kako bi opet upozorili da se usprkos brojnim problemima na potresom pogođenom području i dalje ništa ne rješava.

“Na terenu se i dalje ne zna tko pije, tko plaća. 'Potres' je ovdje bio i prije potresa i ništa se nije poduzelo, iako se sve zna i dokumentacija stoji u ladicama. Nema rada na terenu, građani su bespomoćni, ne znaju ni što se zbiva ni što mogu očekivati, a od sastanaka, stožera i rasprava, oni nemaju ništa", rekla je Gašpar Šako dodavši kako još uvijek svi stanovnici Banovine nemaju ni pitku vodu.

"Zatim, nije riješeno ni pitanje transparentnosti humanitarne pomoći, odnosno nemamo nikakav uvid što je došlo na Banovinu, od građevinskog materijala do bijele tehnike, te novčane pomoći na više računa. Građani bi trebali znati koliko je novca, odnosno donacija, na računima, gdje su ta sredstva usmjerena i hoće li im se iz sredstava refundirati ono što su sami uložili u popravke kuća kako bi mogli živjeti”, rekla je Gašpar Šako.

VIDEO Uklanjanje dimnjaka u Sisku

Upozorila je da je nužno izaći u susret poduzetnicima u Sisačko-moslavačkoj županiji, jer ako ljudi nastave odlaziti, uzalud je sve drugo:

“Apelirali smo zbog svega i na grad, općine, županije, Vladu RH i zatražili očitovanje u roku 8 dana. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je postupak protiv gradonačelnika Petrinje, ali mi pozivamo policiju i DORH da izvade dokumentaciju iz ladica jer je sve tamo”, rekla je Šako.

Grmoja je podsjetio kako je Most zbog revitalizacije Banovine podnio 20 amandmana, između ostalog i za brzu cestu za Sisak, ali svi su odbijeni.

“Voljeli bismo da se krene u tom smjeru i na savjetu koji je organiziran za revitalizaciju Banovine, a u kojem su zastupnici iz ove izborne jedinice, pa tako i ja. Tražili smo i poseban status za Banovinu, kako je to bilo za Vukovar, kako bi se porezno rasteretila. Što se tiče obnove, važno je naglasiti da stopostotne obnove neće biti, jer to nije cjelovita nego konstrukcijska obnova, a razlika je velika, o čemu govori podatak da je u Zagrebu podneseno samo 150 zahtjeva. Most je tražio stopostotnu obnovu za socijalno ugrožene obitelji, ali nije prošlo”, rekao je Grmoja.

Vezano za nezadovoljstvo građana s tijekom obnove i radom stožera, istaknuo je kako se jedino transparentnošću može umiriti građane i zadobiti njihovo povjerenje.