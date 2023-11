Most prikupio potpise za ocjenu ustavnosti mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge

Saborski zastupnik Nikola Grmoja rekao je danas u Vinkovcima kako je Most prikupio 32 potpisa za ocjenu ustavnosti Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj.

-Smatramo da je Vlada pretjerala, da u europskim uredbama nigdje ne stoji da se ide u eutanaziju zdravih svinja. Premijer i vladajući su današnjim nedolaskom u Retkovce poslali poruku da im nije stalo do hrvatskog sela, da se boje doći među ljude i saslušati njihove strahove i problem – rekao je Grmoja.

Poručio je kako će Most stajati uz svinjogojce, da su aktivno uključeni na terenu i da očekuju da sve političke stranke stanu u obranu hrvatskog sela.

Pojasnio je kako će Ustavni sud u roku od 30 dana morati donijeti odluku o tome jesu li ove mjere bile adekvatne.

-Očekujemo da će u srijedu 15. studenoga, kako je danas i najavljeno u Retkovcima, Stožer donijeti odluke u kojem smjeru će vezano uz ovo što Vlada ne želi stupiti u kontakt sa svinjogojcima i saslušati ih. Hoće li to biti blokade graničnih prijelaza, cesta,… Pozivam sve da ne podlegnu zastrašivanjima i prijetnjama, nego da se drže zajedno kao i do sada jer sam uvjeren da ćemo upornom borbom doći do pravedne nadoknade uslijed svih ovih okolnosti. Čujemo da im se prijeti inspekcijama kako bi odustali od otpora, ali svima poručujem da se ne trebaju bojati, Vlada se treba bojati njih – rekao je Grmoja.

