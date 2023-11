Stočari se dižu zbog afričke svinjske kuge: 'Prosvjedovat ćemo u cijeloj Hrvatskoj'

Stožer za obranu hrvatskog sela za 15. studeni najavljuje održavanje velikog skupa u Retkovcima u 18 sati, nedaleko od Vinkovaca, na kojega poziva stočare, ratare kao i sve druge građane da se odazovu i dogovore dalje korake u borbi za „spas hrvatskog sela“.

- Dižemo Hrvatsku i hrvatski način života. Poslije toga prosvjeda i Kolone sjećanja u Vukovaru slijede veliki prosvjedi u cijeloj Hrvatskoj – poručio je Tomislav Pokrovac. Napomenuo je kako su na današnji sastanak, koji je održan u Retkovcima, pozvali i ministricu poljoprivrede Mariju Vučković kao i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića koji se nisu pojavili te da su oni na taj način priznali svoju krivnju za sve što se događa u hrvatskoj poljoprivredi.

Istakao je kako su oni zacrtali svoj plan te da od ministarstva traže da se zaustavi eutanazija svinja po selima, dozvoli prometovanje svinjama kao i kolinje. Kaže i kako su svjesni da afrička svinjska kuga postoji ali i da je Ministarstvo na čelu s ministricom to koje je zakazalo da se spriječi dalje širenje bolesti te ih između ostaloga i optužio da su upravo oni odgovorni za širenje kuge jer „nisu određene mjere poduzeli na vrijeme, vozali su se selima poput kirbajaša, a ubijene svinje su prevozili u kamionima iz kojih je curila njihova krv“.

- Ova odredba s kojom se zabranjuje kolinje i prometovanje u tri slavonske županije je diskriminacija, a ovo što se radi po selima sa našom stokom je genocid, a što se radi sa građanima je teror. Riječ je o neviđenom teroru kakvoga nije bilo niti od 1941 do 1945 godine. Ovo je sramota i za to će netko, i to uskoro, odgovarati – istakao je Pokrovac.

POVEZANI ČLANCI:

>> VIDEO Predstavljanje aplikacije Pametni Zeleni telefon