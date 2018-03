Otvorena Knjiga žalosti povodom smrti generala Stipetića

Povodom smrti bivšeg načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, stožernog generala Petra Stipetića otvorena je Knjiga žalosti u Ministarstvu obrane, Trg kralja Petra Krešimira IV u Zagrebu.

Knjiga žalosti bit će otvorena u petak, 16. ožujka 2018. u vremenu od 8,00 do 10,00 sati i od 11,00 do 16,00 sati, te u utorak, 20. ožujka 2018. u vremenu od 9,00 do 16,00 sati. U Knjigu žalosti među prvima su se upisali potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević i načelnik Glavnog stožera OS RH general zbora Mirko Šundov te brojni suradnici generala Stipetića iz Ministarstva obrane i Glavnog stožera OS RH.

Komemoracija preminulom generalu Stipetiću održat će se u utorak, 20. ožujka 2018. s početkom u 11 sati u Ministarstvu obrane, a posljednji ispraćaj održat će se također u utorak, 20. ožujka, na Gradskog groblju Mirogoj s početkom u 12,45 sati. Stožerni general Petar Stipetić preminuo je u srijedu, 14. ožujka 2018., u Zagrebu u 81 godini života.