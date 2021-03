Morali staviti ključ u bravu: 2000 britanskih pabova nije preživjelo pandemiju

Tisuće britanskih pabova nisu preživjele pandemiju, prema riječima ugostiteljskog udruženja, a oni koji su preživjeli, trebat će financijsku potporu "godinama ako se oporave."

"Mnogi pabovi će se ponovno otvoriti s velikim dugovima", rekao je u subotu Sky Newsu Dave Mountford iz Foruma za britanske pabove. Barem 2000 pabova je trajno zatvorilo vrata, prema izvješću.

"Uzeli su zajmove za oporavak, no ova djelatnost se nije oporavila", rekao je Mountford. Dodao je da je nejasno u kojim brojkama će se ljudi vratiti u pabove, te se zapitao jesu li se ljudi navikli na to da piju kod kuće. "Da budem iskren, to je prilično sumorna budućnost."

Morali su mjesecima držati vrata zatvorena zbog karantene koja je neprestano bila na snazi te prethodno uvedenih regionalnih mjera. Pivski vrtovi bi se trebali otvoriti u Engleskoj od sredine travnja.