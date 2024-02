Mogu li Huti prekinuti internet između Europe i Azije? Analitičari: 'Postali su sila na koju moramo računati'

Jemenska legitimna, od UN-a priznata vlada, u Adenu upozorila je da Hutiji, koji su zauzeli velik dio Jemena 2014., sada prijete da će sabotirati ključne podmorske komunikacijske kabele, uključujući internetske vodove, koji prolaze ispod Crvenog mora - povezujući Aziju s Europom. Upozorenje je uslijedilo nakon što je kanal povezan s Hutijima u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram objavio kartu koja prikazuje rute podmorskih kablova u Crvenom moru.

Grupa je navodno tvrdila da su lako pristupili kartama koje pokazuju spojeve podvodnih komunikacijskih kabela koji prolaze pokraj njihove obale, kroz tjesnac Bab al-Mandab koji je, u svom najužem dijelu, širok samo 30-ak kilometara. Ali optički kabeli, koji nose 17% svjetskog internetskog prometa, leže na morskom dnu uglavnom stotinama metara ispod površine - daleko izvan dosega ronilaca.

Smatra se da i SAD i Rusija imaju pomorsku sposobnost da ih presjeku. To uključuje postavljanje podmornice za duboko more s matičnog broda, a zatim korištenje onoga što su, zapravo, goleme škare za rezanje kabela na dnu oceana. Vjerojatno imaju tu mogućnost i još nekle države, ali Hutijima bi to bilo teže učiniti, smatraju analitičari.

"Procjenjujem da je to blef, osim ako se ne radi o napadu na terminal", kaže bivši zapovjednik podmornice Kraljevske mornarice kontraadmiral John Gower o tvrdnjama da skupina prijeti sabotiranjem kabela.

"Trebali bi saveznika sa sposobnošću, [netko s] podmornicom plus sposobnost da locira [kablove]". – dodao je Gower.

Huti itekako imaju saveznika – Iran . Uz pomoć Korpusa iranske revolucionarne garde i libanonskog Hezbollaha, Huti su izgradili zastrašujući arsenal projektila i dronova. Tijekom proteklih osam godina gađali su Saudijsku Arabiju, UAE, Izrael, američke i britanske ratne brodove - kao i sva plovila za koja sumnjaju da su povezana s Izraelom, SAD-om ili Velikom Britanijom. Stoga se analitičari pitaju - može li Iran omogućiti Hutijima da presjeku podmorske kablove?

"Nema ničega što sam vidio u iranskoj vojsci što bi moglo dodirnuti ove kablove, a pogotovo ne njihove podmornice", kaže bivši zapovjednik Kraljevske mornarice Tom Sharpe.

"Ronjenje je opcija, ali je duboko i prometno pa mislim da bi to bilo forsiranje", kaže on. Slažući se s kontraadmiralom Gowerom i kapetan Sharpe smatra da je taprijetnja blef.

A i ukoliko Iran omogući svome savezniku sabotažu svjetske podvodne internetske mreže također bi to bio riskantan potez as strane Teherana . Jer ni Iran ni SAD ne žele ući u potpuni rat jedni s drugima i to su si jasno stavili do znanja. Trenutačni sukob između opunomoćenika i saveznika SAD-a i Irana oko Bliskog istoka kalibriran je do određene mjere, piše BBC. SAD je dao nekoliko dana upozorenja prije nego što je udario na baze milicija koje podržava Iran u Iraku i Siriji, dopuštajući ključnom osoblju da se evakuira.

Presijecanje globalnih komunikacijskih kabela bila bi velika eskalacija koja bi čak mogla rezultirati osvetničkim napadima na sam Iran.

"Iranci bi prije mogli pribjeći cyber opcijama nego sabotaži infrastrukture", smatra Edmund Fitton-Brown, koji je bio veleposlanik Ujedinjenog Kraljevstva u Jemenu od 2015. do 2017. godine.

Zaključno, prijetnju koju su Huti nedavno uputili na svom Telegram kanalu bilo bi teško ostvariti. Bilo bi to i tehnički izazovno i politički riskantno za Iran, čiju ruku Zapad vidi u svim napadima Hutija u Crvenom moru. Ali Huti su već iznenadili svoje protivnike - ispalili su projektile na saudijsko skladište nafte u Jeddahu neposredno prije Velike nagrade Formule 1 2022. godine. Također su preživjeli gotovo osam godina intenzivnih zračnih napada koalicije predvođene Saudijskom Arabijom koja nije uspjela poništiti njihovo nezakonito preuzimanje.

I danas, unatoč opetovanim zračnim napadima predvođenim SAD-om na njihove baze raketa i bespilotnih letjelica, oni ne pokazuju znakove povlačenja u svom sukobu sa Zapadom. Huti su očito, piše BBC, postali sila na koju se mora računati.

