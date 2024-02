Mladoj ženi traka otkinula ruku, u tvornici već bilo incidenata. Vlasnik: 'Šta je imala radit tu di joj se to dogodilo?'

Mladoj radnici u pilani u Petrinji prije tri dana stroj za mljevenje zahvatio je ruku i teško je ozlijedilo. U istoj tvornici i ranije su se događale nesreće na radu, njih četiri, dvije osobe su lako, a dvije teško ozlijeđene. Najnoviji slučaj za 24sata potvrdili su u policiji. "U Mošćenica, na petrinjskom području, u tvornici, prilikom rada na traci za mljevenje furnira došlo do nesreće na radu u kojoj je teže ozlijeđena ženska osoba. Ozlijeđenoj osobi liječnička pomoć je pružena u sisačkoj Općoj bolnici. Policija će u svezi ovog događaja dostaviti izvješće Državnom inspektoratu. Nadalje Vas obavještavamo da su policiji prošle godine prijavljena četiri događaja nesreće na radu u navedenoj tvornici u kojima su dvije osobe lakše i dvije osobe teže ozlijeđene. O svim događajima policija je izvijestila Državni inspektorat zbog poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti", naveli su u policiji.

Vlasnik pilane za Slobodnu Dalmaciju također je potvrdio događaj, no dio krivnje je prebacio na radnicu. "Šta je imala radit tu di joj se to dogodilo? Išla je na mjesto gdje nije imala prakse, to je bezopasna traka, ali stavila je ruku unutra, a nije trebala. Nit se trebala tu nalaziti, nit je trebala stavljati ruku. To je isto kao da auto ide nazad, a vi stavite nogu pod kotač", rekao je vlasnik, dodavši da je nesretna žena radila na barkodovima i da nije bilo potrebe da dolazi do trake.

VEZANI ČLANCI:

Inače, slučaj je dospio u javnost nakon što je Mostova vijećnica iz Sisačko-moslavačke županije objavila status u kojem govori kako je mlada žena bez ruke ostala do lakta, ali i da to nije prvi slučaj utoj tvornici, te vlasnika teško optužila za teške uvjete rada. Ispod su se nanizali brojni komentari koji su to potvrđivali. Vlasnik, inače poduzetnik iz BiH optužbe odbacuje, dodavši da se kod njih zna što je red, a u Hrvatskoj "su ljudi naučili pušit na radnom mjestu, hodat, ispijat kave..."

FOTO Most 3. gardijske brigade Kune kod Osijeka