Mladi đakon u Sloveniju je donio Drinkopoly, bio je političar, a danas pomaže romskoj zajednici

Slovenski đakon Matic Vidic iz Novog Mesta u svom se šarolikom životu bavio raznim poslovima, otvorio je nekoliko tvrtki, preživio brojne tragedije, a danas je prijatelj Roma iz naselja Brezje-Žabjak, kojima je počeo pomagati, kako kaže, iz mržnje. Ovaj 36-godišnjak trenutno radi u vojsci, a u ponedjeljak će obilježiti prvu godinu od đakonskog ređenja.

Život mu je započeo teško. Kada je imao 13 godina, njegova majka je oduzela vlastiti život, a otac mu se okrenuo alkoholu. Od 16. godine živi sam. Pohađao je gimnaziju u Novom Mestu gdje je na četvrtoj godini upoznao svoju buduću suprugu Petru. Završio je studij filozofije i teologije u Ljubljani, no zanimale su ga razne stvari pa se tako počeo baviti politikom i poduzetništvom, piše Žurnal24.

"Prvu tvrtku imao sam s 19 godina, organizirali smo maturalne večeri, a u Sloveniju smo donijeli i prvu društvenu igru Drinkopoly koja promovira seks i alkohol. Tada sam osjetio da mi to nije svrha i povukao sam se iz tvrtke" kazao je. "U politiku me uveo Franci Kek, postao sam predsjednik mladeži Zaresa. Znam da vjera i liberalne vrijednosti ne idu zajedno, ali sam na to gledao kao na stjecanje političkog iskustva. Nakon raspada stranke još uvijek sam bio općinski vijećnik u Novom Mestu, s 24 godine sam se kandidirao za gradonačelnika" opisao je svoje iskustvo u politici, iz koje je ponovno prešao u poduzetničke vode 2013. godine, no i iz sljedeće je tvrtke ubrzo otišao.

I dalje tražeći svoj smisao, Matic je prije sedam godina dospio u vojni vikarijat, a ubrzo nakon rodio mu se i sin Izak, za kojega kaže da je izmoljeno dijete, rođeno nakon više pokušaja umjetne oplodnje. Kada je odlučio zarediti se, njegova je supruga bila protiv, komentirajući kako neće spavati sa svećenikom, no i tu su prepreku uspješno prebrodili. Prije zaređenja, motiviran mržnjom koju kaže da je tada osjećao, posvetio se Romima.

"Neomiljeni susjedi ostavljali su gomile smeća na svojim ulicama na putu do trgovina. Prvo sam skupljao otpad za njima, no ubrzo mi je postalo jasno da to neće biti dovoljno, da ih treba osvijestiti. Morao sam s njima stupiti u kontakt i obratiti im se s poštovanjem" opisao je svoju odluku. "Tada sam sa svom svojom boli otišao u njihovo naselje da ih promijenim, ali promijenio sam sebe. Shvatio sam svu njihovu bijedu, patnju, zlostavljanja" ispričao je kako je započeo njegov odnos s Romima.

Odlučio je s njima organizirati kršćanske praznike kada je shvatio da vjeruju u Mariju ali ne i u Isusa, u naselje je doveo vjeroučitelja, a prije nekoliko godina počeli su organizirati i prvu pričest za djecu. Odraslima pomaže naći posao, a zbog njegova truda i uspjeha kontaktirala ga je i općina. Rješenje romskog problema u Sloveniji vidi u njihovom zapošljavanju i socijalizaciji na radnom mjestu. Priznaje da su mu se sumještani na početku rugali, no sada shvaćaju da nakon 40 godina neriješenih odnosa s Romima imaju samo jedan put - put ljubavi.

