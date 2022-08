Mlada Darija o ideji za siromat: 'Mislim da će se investicija isplatiti. Dolazi puno ljudi, više od očekivanoga'

Baš zato! U inat! – odgovara kao iz topa Darija Zdolec (28) na pitanje kako to da se odlučila za poljoprivredu, iz koje bježe i stariji, a kamoli neće mladi kojima se ne da raditi od jutra do mraka. Ta je mlada mljekarica i sirarica u svojim Pušćinama, između Čakovca i Varaždina, otvorila prvi siromat u Međimurju. I zadovoljna je prvim reakcijama kupaca.



– Prošlo je tek tjedan dana, ali mislim da će se investicija isplatiti. Dolazi puno ljudi, više od očekivanoga. Stvarno nisam mislila da će biti takav promet. Kako sam došla na tu ideju? Vidjela sam po gradovima i selima svačega, od uljomata do jajomata, pa sam razmišljala da bi bilo dobro otvoriti i siromat. Najveća prednost jest to što je kupcima ovako lakše, dođu, ubace novac i kupe sir. Ne moraju dolaziti k nama doma na kućni prag i čekati. Siromat im je dostupan 24 sata dnevno svih sedam dana. Znam da je meni tako lakše kupovati pa sam se vodila logikom da će biti i drugima – kaže Darija.