Mjesto pijeteta od 2000. prepušteno zaboravu: Hoće li vječni plamen opet gorjeti na Medvedgradu?

Poštuje se kao mjesto pijeteta i kao izniman rad kipara Kuzme Kovačića. Ali formalni spomenik palima u Domovinskom ratu Zid je boli na Mirogoju pa Medvedgrad politici za posjet posljednjih dvadesetak godina i nije posebno interesantan. Sve javne događaje na Oltaru domovine, kažu nam u Parku prirode Medvednica, oni će uvijek rado prihvatiti i svima izići ususret, ali da će se uskoro upravo Medvedgrad ponovno uključiti u službena protokolarna i ceremonijalna događanja državnog vrha, ne vjeruju. Odnosno, kako nam kažu, nitko to dosad nije tražio.

Otvorio ga Franjo Tuđman

Pitali smo ih jer ovaj je Dan državnosti premijer Andrej Plenković s ministrima obilježio upravo podno južnog bedema Medvedgrada, gdje je svojedobno Kuzma Kovačić zamislio 23 kamene kocke s isklesanim hrvatskim motivima i stihovima, kao i još šest plavih staklenih “kapi” ili “suza”, koje sa spomenutim kamenim kockama simboliziraju grb Lijepe Naše. Oltar domovine na Dan državnosti 1994. otvorio je tadašnji predsjednik Franjo Tuđman, koji ga je i uključio u državni protokol, a na Sve svete 1999. posljednje pojavljivanje u javnosti pred smrt, bilo mu je upravo ondje.

Već godinu dana kasnije nova Vlada na Medvednicu ne odlazi, a upravo ta 2000. godina uzima se kao ona od koje Oltar domovine pomalo odlazi u zaborav. Predsjednik Stjepan Mesić ukida protokole na Medvedgradu, a sam Oltar propada godinama prije nego što ga je 2006. za gotovo milijun kuna rekonstruirao Grad Zagreb. Unatoč tome, još jedan njegov vrlo važan dio danas nije u funkciji. O vječnom plamenu je riječ, koji se prvi puta ugasio 2010. godine, kad se Grad i država nisu mogli dogovoriti o tome tko je, zapravo, nadležan za punjenje spremnika propan-butanom kako bi se vatra mogla održavati. Bi li taj trošak isto trebao “pokrivati” Grad ili Ministarstvo kulture, tad je bilo sporno, a nadležnost nad Oltarom na kraju je preuzeo Park prirode Medvednica. Plamena nema ni danas.

– Da se on ponovno stavi u funkciju, trebalo bi obnoviti plinske instalacije. Odnosno, potrebna je njihova rekonstrukcija, nakon čega se za plamen dobiva tehnička dozvola i onda bi se tek on mogao ponovno upaliti – kažu nam na Medvednici, gdje dodaju i kako za to jednostavno nema interesa.

Posjetitelja samog Oltara domovine malo je, unatoč tome što je posljednjih godina na Dan državnosti dolazila bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, kao i premijer Andrej Plenković. Nisu, doduše, bili lani i preklani, ali za to postoji opravdanje. Osim koronavirusa, naravno, razlog je i sama rekonstrukcija cijelog Medvedgrada, projekta od gotovo 38 milijuna kuna. On je sad pri kraju.

– Sve smo uredili, odnosno gotovi smo s građevinskim dijelom, obrtnički radovi su završeni, ostaju nam sad još samo unutarnji prostori, točnije muzeološki prostor, multimedija i svjetla. S vanjske strane sve je kako treba biti, ali s obzirom na to da projekt nije gotov, ne možemo dobiti osiguranje pa ne možemo još ni otvoriti – u PP-a Medvednica objašnjavaju nam kako sve mora biti po PS-u jer dio je novca za obnovu stiglo i iz EU. Je li se i Oltar domovine obnavljao u sklopu navedenih radova, pitamo.

Posjet za “važne praznike”

– Nije bilo potrebno, on je u dobrom stanju. Rekonstruiran je bedem iza oltara, a za to je vrijeme spomenik Kuzme Kovačića bio prekriven kako bi se zaštitio od mogućih oštećenja dok su radovi u tijeku. Zato ga se dosad i nije moglo posjetiti – kažu nam u PP-u Medvednica.

Imaju li plan za uvrštavanje Oltara domovine u službene protokole za Dan državnosti ili bilo koji drugi praznik, pa samim time i možda za ponovno paljenje vječnog plamena, pitali smo i u Vladi, ali službeno nam do zaključenja ništa nisu odgovorili. Neslužbeno su kratko poručili da će premijer s ministrima “na važne praznike” i dalje vijence polagati na Medvedgradu.

