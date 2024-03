Mještani uz granicu protiv centara za azilante u Obrežju i Središču ob Dravi

Mogućnost da se kod graničnih prijelaza Obrežje i Središče ob Dravi otvori centar za prihvat migranata uznemirila je stanovnike s obje strane hrvatsko-slovenske granice. U Sloveniji je broj neovlaštenih ulazaka u zemlju prošle godine znatno porastao, kao i broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu, pa je vlada odlučila da će se, prema potrebi, na području bivših graničnih prijelaza Obrežje i Središče ob Dravi organizirati centri za azilante. Kako piše 24ur, o tome nisu obaviješteni lokalni čelnici koji su dobili samo dopise iz Ljubljane o toj vladinoj odluci.

– Ogorčen sam kao građanin, načelnik i kao roditelj. Donijeli su odluku bez znanja ili dogovora s lokalnom zajednicom. Da mi o tome suodlučujemo ili odlučujemo, vjerojatno bi se našla neka druga rješenja, ne baš centar – rekao je Toni Jelovica, načelnik Središča ob Dravi, koje ima oko 2000 stanovnika, a gradonačelnik Brežica Ivan Molan izjavio je da kod prijelaza Obrežje nema područja pogodnog za život azilanata jer je riječ o logističkom poslovnom centru. Nemaju, kažu, nikakve informacije o tome kako vlada misli urediti centre, a posebno ih zanima odgovor na pitanje za koliko bi ljudi bili namijenjeni.

– Nisam za dom za azilante jer ovdje je mnogo žena koje žive same i bojimo ih se – rekla je za Ptujinfo mještanka Metka Čemerin.

VEZANI ČLANCI:

– Azil neće biti smješten ovdje jer svi mi stanovnici Središča ob Dravi već smo na nogama. Mogu samo preko naših tijela – dodala je Tatjana Šavaro, koja kaže da im je sigurnost, pogotovo djece, na prvom mjestu. – Dugi niz godina izloženi smo ilegalnim migrantima koji dolaze iz Hrvatske. Jučer ih je bilo 18 i svaki dan je isto – kazala je.

U slovenskom Uredu za zbrinjavanje i integraciju migranata objasnili su da bi se radilo o privremenim objektima, za vrijeme trajanja najveće navale, ali najdulje do četiri godine, no to nije umirilo čelnike Brežica i Središča ob Dravi koji su najavili izvanredne sjednice vijeća na kojima očekuju i predstavnike države. Vlada je u siječnju donijela odluku da će se za potrebe policijskog postupanja sa strancima na području bivšeg međunarodnog graničnog prijelaza Obrežje postaviti privremeni objekti na najdulje tri godine. Mještani Središča ob Dravi svjedočili su migrantskoj krizi 2015., kad su vlakovi puni migranata stizali u Sloveniju prugom od Tovarnika preko Zagreba i Čakovca preko Trnovca u Međimurskoj županiji. Tada je nedaleko od granice bio migrantski kamp u kojem su čekali daljnji transport. No, nisu svi mještani protiv centra.

– Nije to tako jednostavno, najlakše bi bilo reći ne, ali i oni se moraju negdje smjestiti – rekla je za slovenski medij jedna mještanka Središča ob Dravi. Vijest o mogućem otvaranju centra za migrante izazvala je i veliku pozornost u međimurskom Nedelišću, čija se sela nalaze blizu slovenske granice i prijelaza Trnovec – Središče ob Dravi. Nemaju nikakvu službenu obavijest o mogućem otvaranju centra.

GALERIJA Nekad simbol grada, danas potpuno devastirana: Od đakovačke Mimoze ostali su samo zidovi