Đikić: Ove mjere neće dovesti do smanjenog broja zaraženih i umrlih

Hrvatski znanstvenik Ivan Đikić gostovao je u Novom danu i za N1 komentirao stanje s epidemijom koronavirusa.

"Nažalost, ove predložene mjere neće dovesti do željenog učinka smanjenog broja zaraženih i umrlih. To zaključujem na temelju činjenica, da su donešene stihijski, da ljudi nemaju povjerenja, da su donesene temeljem lažnih brojeva i donesene su prekasno", rekao je Đikić. "Najveća greška prezentacije Stožera i Vlade je da se pokušavaju izvući temeljem brojeva i uspoređujući Hrvatsku s drugim zemljama, a koriste samo one brojeve koji njima odgovaraju. To je vrlo manipulativno i vrlo loše", rekao je Đikić.

Broj umrlih zabrinjavajuće je visok, a podaci Stožera nevjerodostojni, jer se ne testira dovoljno, a ono što se testira selektivno je, istaknuo je znanstvenik. "Ovo nisu Olimpijske igre, ovo je jedna vrlo ozbiljna kriza u kojoj stradavaju i ljudi i ekonomija", rekao je Đikić.

Video: Božinović predstavio nove mjere

"Imamo političku igru mačke i miša, gdje se Vlada hvali kad je nešto loše, a kad ne valja, onda je kriv Stožer", rekao je Đikić. "Naš premijer se uvijek skriva iza Stožera, a kad ga se pita zašto, odgovor je šokantan. On nema nimalo empatije za 57 ljudi koji su jučer umrli. Tako država ne može funkcionirati, mora se preuzeti odgovornost", rekao je Đikić, dodavši da treba dalekosežan plan, jer pandemija neće prestati u prosincu, nego će trajati do duboko u proljeće.

Kaže da ne može vjerovati što je stagnacija rasta o kojemu Stožer govori. "Gdje je tu stagnacija, to je manipulativno gledanje brojki", rekao je Đikić.

Govoreći o Koloni sjećanja u Vukovaru, Đikić je rekao da su tamo trebali biti branitelji, a ne političari, kojima je Vukovar poslužio za fotografiranje, a nisu razmišljali o tome da će doprinijeti širenju koronavirusa. "Najstrože mjere neće pomoći u suzbijanju epidemije, ako ih se građani ne pridržavaju, ističe Đikić. "Ako se ne poštuju mjere, onda dolazi ogromna plaća u vidu ljudskih života i gubitka ekonomije", rekao je Đikić.

Što se cjepiva tiče, njega će biti dovoljno, rekao je Đikić.