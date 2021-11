Mirela Alerić Puklin i Piruška Canjuga puštene iz Remetinca

Mirela Alerić Puklin, bivša zagrebačka tužiteljica i Piruška Canjuga koje su uhićene prošlog tjedna da je prva drugoj odavala tajne iz istraga povezanih s Agrokorom puštene su iz Remetinca. Istražni zatvor bio im je određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke pa su puštene čim su ispitani svi svjedoci koji su u odnosu na njih predloženi.

Još ranije iz istražnog zatvora pušten je Željko Fadljević, bivši šef logistike Hrvatske lutrije koji je iz Remetinca pušten nakon što je nadopunio svoju obranu. Osim njih troje, bile su uhićene još dvije osobe, a među njima i Goran Puklin, supruge Mirele Alerić Puklin.

On za sada ostaje u Remetincu jer je u odnosu na njega predloženo saslušanje desetak svjedoka. On je osumnjičen da je posredovao između svoje supruge i Piruške Canjuge, ali i da je sudjelovao u namještanju javnih natječaja na kojima je tvrtka u kojoj su on i Fadljević tajni vlasnici dobila poslove s Hrvatskom lutrijom vrijedne osam milijuna kuna.

Pogledajte video: Uhićena bivša tužiteljica iz afere Agrokor koja se sumnjiči da je Piruški Canjugi otkrivala informacije iz istrage.