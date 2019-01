Ministrica se natječe za šeficu Vijeća Europe. Vesna Pusić: Ima velike šanse!

Ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović-Burić prijavila se, uz podršku premijera Andreja Plenkovića i čitave Vlade, za dužnost glavne tajnice Vijeća Europe u Strasbourgu. Hrvatska ministrica jedna je od četiriju kandidata i natječe se protiv aktualnog ministra vanjskih poslova Belgije Didiera Reyndersa te bivših ministara vanjskih poslova Grčke i Litve, Dore Bakoyannis i Andriusa Kubiliusa.

Odluka u lipnju

Nitko iz Hrvatske nije otkrivao da se sprema kandidatura hrvatske ministrice, sve dok iz samog Vijeća Europe jučer ujutro nisu službeno priopćili da su zaprimljene četiri kandidature. Nakon toga, iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova samo su dodali: – Vlada RH uputila je u četvrtak kandidaturu potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova Marije Pejčinović Burić za dužnost glavne tajnice Vijeća Europe – priopćili su sa Zrinjevca.

Uspije li pobijediti kolege iz Belgije, Grčke i Litve, Pejčinović-Burić će otići sa Zrinjevca manje od šest mjeseci uoči početka prvog hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije i godinu dana nakon prvog predsjedanja Hrvatske Vijećem Europe. Iako ih neupućeni često miješaju zbog sličnog naziva, riječ je o različitim organizacijama: Vijeće Europe nema veze s EU, ima sjedište u Strasbourgu, utemeljeno je 1949. i okuplja 47 država, a bavi se zaštitom ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u Europi.

POGLEDAJTE VIDEO - bivša ministrica obrane Željka Antunović prokomentirala situaciju sa zrakoplovima

[video: 28748 / ]

Hrvatska je u Vijeće Europe ušla 1996., a nedavno je, od svibnja do studenog 2018., prvi put predsjedala Odborom ministara Vijeća Europe. Riječ je o rotirajućem predsjedanju u kojem se izmjenjuju države, a dužnost glavnog tajnika, na kojoj sada svoj drugi uzastopni mandat privodi kraju bivši norveški premijer Thorbjørn Jagland, profesionalno je čelno mjesto čitave organizacije.

Odbor ministara Vijeća Europe obavit će tijekom ožujka intervjue sa svakim kandidatom i potom odlučiti o konačnoj listi koju će predložiti Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, a skupština će u lipnju izabrati novog glavnog tajnika. Mandat počinje u listopadu.

Vesna Pusić, saborska zastupnica i bivša ministrica vanjskih poslova u Vladi premijera Zorana Milanovića, drži da Marija Pejčinović-Burić ima velike šanse postati nova glavna tajnica Vijeća Europe s obzirom na to da za to ima potporu Vlade.

Pusić bila bez podrške

– Mene su iz Vijeća Europe otprilike prije godinu dana zvali i pitali me bih li se ja kandidirala za tu funkciju, ali sam im odgovorila da ne bih dok je ova Vlada na čelu države jer ja ne mogu dobiti njihovu potporu za to. Dva puta su mi do sada minirali kandidaturu i ne želim se još jednom u tako nešto upuštati – otkriva Pusić. Dodaje i kako joj je neobično u cijeloj priči da se Pejčinović-Burić kandidira za takvu funkciju dok obavlja svoj ministarski mandat.

– Nije primjereno jer bi ministarska funkcija trebala biti na prvom mjestu, ali bilo bi dobro da netko iz Hrvatske bude na takvoj poziciji – drži Vesna Pusić, koja se, podsjetimo, uz podršku Milanovićeve Vlade prijavila na natječaj za mjesto glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, ali je nakon prvog kruga izjašnjavanja članica Vijeća sigurnosti shvatila da joj šanse za izbor na tu funkciju nisu realne pa je povukla kandidaturu. Kasnije je dobila ponudu da preuzme UN-ovu Ekonomsku komisiju za Europu, no pod uvjetom da ima podršku Vlade, koja je tada već bila Plenkovićeva, no u tome nije uspjela.

Od kandidata iz Hrvatske, dosad su najbolje na sličnim međunarodnim natječajima prošli Kolinda Grabar-Kitarović, koja je 2011. izabrana za pomoćnicu glavnog tajnika NATO-a, i Ivan Šimunović, koji je 2010. s pozicije ministra pravosuđa otišao za pomoćnika glavnog tajnika UN-a.