Ministar Pavić: 'Cjeloživotno obrazovanje biti će u fokusu hrvatskog predsjedanja EU-om 2020'

Ministar rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske Marko Pavić nazočio je u petak poslijepodne u Beču potpisivanju Sporazuma o suradnji između Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) i Austrijske gospodarske komore.

S hrvatske strane Sporazum je potpisao ravnatelj HZZ-a Ante Lončar, a s austrijske voditelj WIFI Instituta (Institut za promicanje gospodarstva) Austrijske gospodarske komore Michael Landertshammer.

„Cilj Sporazuma je da u slijeće dvije godine razvijemo jedan zajednički projekt koji će se ticati obrazovanja zaposlenih. Trenutačno je u Hrvatskoj velika potraga za radnom snagom, a posebice za programima prekvalifikacije i aktivacije kako nezaposlenih, tako i zaposlenih osoba –cjeloživotno obrazovanje. U Hrvatskoj se samo 3 posto stanovništva cjeloživotno obrazuje. Cilj nam je 2020. kada će Hrvatska predsjedati Europskom unijom, upravo tu temu staviti u fokus i iskoristiti velika europska sredstva za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba koje će ići putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“, rekao je Večernji list ministar Pavić dodavši:„Ovaj je Ugovor prvi korak u tom smjeru. Slijedeći su koraci radionica koju ćemo organizirati u Zagrebu, gdje ćemo detaljnije razraditi Ugovor, a mogu i najaviti da ćemo u Splitu 2020. imati završnu konferenciju što se tiče hrvatskog predsjedanja u formatu Vijeća kojim ću ja predsjedati, a koja će biti posvećena upravo cjeloživotnom obrazovanju, digitalizaciji i radnim mjestima.

Uputio sam službeni poziv austrijskoj ministrici i austrijskim kolegama da Austrija bude zemlja partner toj konferenciji i nadam se da će to Austrija prihvatiti i da ćemo 2020. U Splitu vidjeti rezultate zajedničkog rada kroz slijedeće dvije godine, kao i pozitivne primjere iz prakse koje WIFI im u Austriji, a koje je moguće dobrim dijelom prenijeti i u Hrvatsku“.

Ministar Pavić je istakao kako izuzetno zadovoljan da je već drugi susret s WIFI Institutom Austrijske gospodarske komore, koji ima „neprocjenjivo iskustvo“, doveo do potpisivanja sporazuma, i to još posljednjih dana austrijskog predsjedanja EU-om.

„To je simbolično i nama bitno, jer će nam iskustvo koje je Austrija imala tijekom tri svoja predsjedanja Europskom unijom itekako koristiti u pripremi hrvatskog predsjedanja, za koje smo dosta ambiciozni u samim pripremama, upravo iz razloga jer nam je prvo i želimo pokazati sve što možemo kolegama iz europskih zemalja“, napomenuo je hrvatski ministar rada i mirovinskog sustava.

Hrvatima iz Gradišća je poručio da „nije zaboravio na njihov poziv za posjet Gradišću“ i da vjeruje kako će sve s njima dogovorene projekte uspjeti realizirati slijedeće godine.

Ravnatelj HZZ-a Lončar nam je rekao kako je potpisani Sporazum zapravo „pismo namjere“ koje će kasnije omogućiti suradnju s Austrijskom gospodarskom komorom, koja ima veliko iskustvo u obrazovanju i edukaciji kako nezaposlenih tako i zaposlenih osoba.

„Također će nam omogućiti uspostavu budućeg kvalitetnijeg sustava obrazovanja i edukacije naših nezaposlenih osoba, te povećanje razine zapošljivosti nezaposlenih te usklađivanje njihovih kvalifikacija i praktičnih vještina s potrebama tržišta rada“, istakao je Lončar.

Voditelj WIFI Instituta Austrijske gospodarske komore Landertshammer je rekao kako je Austrija jedan od najvećih stranih ulagača u Hrvatsku u kojoj posluju i mnoge austrijske tvrtke, te da je potpisani Sporazum obostrano koristan. Zaželio je Hrvatskoj i nazočnom ministru Paviću koji će u sklopu hrvatskog predsjedanja EU-om 2020. predsjedati EPSCO Vijećem, puno sreće i uspjeha. Pohvalio je Hrvatsku da je prepoznao izazove koji se očekuju na tržištu rada u narednom razdoblju i u fokus svojih prioriteta stavila cjeloživotno obrazovanje svih građana kroz reskilling i upskilling.

Nazočne je pozdravila i posebna savjetnica ministra Pavića Ivanka Springer.

U Beču sklopljeni austrijsko-hrvatski Sporazum predviđa suradnju na području razmjene iskustava vezanih uz identifikaciju budućih potreba poslodavaca za kvalifikacijama radne snage, razmjenu iskustava i primjenu dobre prakse o sustavima obrazovanja nezaposlenih i zaposlenih u Hrvatskoj i Austriji, analizu sustava obrazovanja nezaposlenih i zaposlenih u obje države te identifikaciju područja razvoja u cilju unapređenja sustava obrazovanja nezaposlenih i zaposlenih osoba u Hrvatskoj.