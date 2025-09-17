Ministar Glavina: Domaći turistički vodiči bit će zaštićeniji

Turistički vodiči, njihov rad i značaj bili su jučer tema saborske rasprave, i to povodom prijedloga izmjena Zakona o pružanju usluga u turizmu. Oporba je mahom izražavala zabrinutost za položaj domaćih vodiča tvrdeći da će liberalizacija tržišta pružanja usluga turističkih vodiča naše domaće vodiče dovesti u posve neravnopravan položaj. Naime, izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu, koje se donose zbog pristupanja OECD-u, kao turistički vodiči u Hrvatskoj moći će raditi strani vodiči iz 38 zemalja članica i EU i OECD-a, a državljanima trećih zemalja isti takav rad bit će onemogućen.

Mostov Miro Bulj ustvrdio je da spomenute izmjene zakona idu u korist strancima, dok je Dušica Radojčić iz Možemo kazala da se domaći vodiči stavljaju u neravnopravan položaj na vlastitom tržištu, pri čemu je dodala i to da se lokalitete vezane uz Domovinski rat stavlja iznad bilo koje povijesne i kulturne lokacije, pa i one s UNESCO-ove liste. – Po Eufrazijevoj bazilici, Dioklecijanovoj palači i Dubrovniku može voditi svaki stranac obrazovan na Wikipediji, ali zato bez polaganja stručnog ispita ne smiju ni zucnuti o lokalitetima i Domovinskom – kazala je. Dalibor Paus iz IDS-a tražio je da se tržište otvori pametno kako domaći ne bi bili izloženi nelojalnoj konkurenciji.

– Treba zaustaviti svaku nelojalnu konkurenciju i vođenje turista bez licence te još povećati novčane kazne za to – založio se Paus. HDZ-ov Mato Franković zatražio je pak žurno donošenje pravilnika kojim će se definirati koju razinu obrazovanja turistički vodič mora imati, uz napomenu: – Vodič mora dobro poznavati hrvatski jezik. Ne možete očekivati da vodi ture po Hrvatskoj, a ne zna naš jezik. Ministar turizma Tonči Glavina odbacio je ocjene o stavljanju naših vodiča u neravnopravan položaj, tvrdeći da se radi upravo o dodatnoj zaštiti naših vodiča. – Izmjenama zakona samo omogućavamo državljanima iz zemalja članica OECD-a da se, ako žele, mogu obrazovati za turističkog vodiča za pružanje usluga u Hrvatskoj. Isti će uvjeti biti za hrvatske vodiče i one iz drugih zemalja.

No domaće smo vodiče na najveći mogući način zaštitili zato što smo zatvorili mogućnost državljanima trećih zemalja da pružaju takvu uslugu. Pritom svi koju su dobili to pravo, to imaju tek po realizaciji nastana u Hrvatskoj i obrazovanju koje moraju proći kao i bilo koji drugi vodič u Hrvatskoj – kazao je ministar Glavina dodajući da će za zaštićene lokalitete vezane uz Domovinski rat vodiči morati završiti poseban dio obrazovanja isključivo u Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku, i tek će s tom licencom moći pružati usluge turističkog vođenja. Odgovarajući na pitanje HDZ-ova Ivana Bugarina o pravima hrvatskih vodiča u zemljama članicama EU i OECD-a, ministar je rekao da će pod istim uvjetima pod kojima vodiči iz EU mogu pružati usluge u Hrvatskoj i hrvatski vodiči moći pružati usluge na području zemalja EU i OECD-a.