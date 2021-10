Ministar Banožić za kršenje Ustava optužio Milanovića, ali i Roberta Hranja!

Prema očekivanjima, javni sukob predsjednika RH Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića zbog umirovljenja brigadira Elvisa Burčula nastavlja se. Nakon što je dan prije iz Ureda predsjednika medijima podijeljen faksimil s potpisom načelnika Glavnog stožera OSRH admirala Roberta Hranja od 11. listopada, gdje on predlaže imenovanje Burčula na istu dužnost zapovjednika Počasno-zaštitne bojne do 31. prosinca 2021., iz MORH-a, dan poslije, uzvraćaju još znakovitijim faksimilom.

Potpisuje ga 14. listopada Zoran Milanović, čime se brigadiru Burčulu produžuje mandat do 31. prosinca. U odluci se Milanović poziva da je donosi na temelju članka 100., stavaka 1. i 2. Ustava RH. U Ustavu tu stoji da je predsjednik RH vrhovni zapovjednik OSRH i da imenuje i razrješuje zapovjednike, u skladu sa zakonima.

E, sad, Milanović je pri donošenju ove odluke imao dvije od tri potrebne stvari – volju da Burčulu produlji mandat i prijedlog koji je potpisao načelnik GS OSRH Hranj, koji predlaže isto. No, Milanović nema i treći dokument, suglasnost ministra obrane Banožića. Dakle, Milanović ima pravo imenovati i razrješavati zapovjednike, ali iza onog zareza u Ustavu stoji “u skladu sa zakonima”. MORH zaključuje da je Milanović u ovom slučaju prekršio Ustav i zakon

Poništen prvi dokument

MORH ističe i da je načelnik Hranj bio upoznat sa stavom ministra obrane. Objavljuje još dva dokumenta, prvi u kojem Personalna uprava Glavnog stožera 14. listopada donosi rješenje u kojem je brigadir Burčul “stavljen na raspolaganje”. Stvar se komplicira kada ista Personalna uprava 18. listopada poništava svoj prvi dokument i provodi odluku Milanovića o produljenju mandata Burčula do kraja godine.

MORH zaključuje da je time i Glavni stožer proveo nezakonitu predsjednikovu odluku i zaključuje, spominjući i Predsjednika i Glavni stožer da je “sada jasno tko krši Ustav i Zakon”. Stoga, dan poslije, 19. listopada, Banožić izdaje rješenje o prestanku službe Burčulu s pravom na starosnu mirovinu.

Milanović: Džepni ministar

Kada je Milanović vidio taj Banožićev potez, pokreće javnu reakciju i napad na Banožića, koji još traje. Milanović, dakle, po zakonu nije mogao provesti svoju volju, jer je Banožić odbio dati suglasnost. U međuvremenu je Milanović zaprijetio premijeru Plenkoviću, da će, ne poništi li Banožić odluku o umirovljenju Burčula, blokirati sva vojna i diplomatska imenovanja. Reagirao je i tijekom službenog putovanja u Rimu na objavu iz MORH-a. Rekao je da Burčul s 58 godina nije trebao ići u mirovinu, te da MORH, odnosno Banožić, lažima pokušava sakriti pravi motiv, a to je osveta.

– To se nikome neće događati u vojsci, nitko neće u mirovinu i biti ponižen na ovaj način. Taj tip (Banožić) je skupljao Pokemone dok su ovi bili u ratu. Ministar mu može čizme glancati – izjavio je Milanović i ponovno zaprijetio, očito Plenkoviću. – Ovo će ih skupo koštati! Banožić je džepni ministar, beskućnik.... blebeće o Ustavu, a ne zna ništa o tome – poručio je Milanović i ponovio namjeru o sazivanju sjednice Vijeća za obranu s temom “otužno financijsko stanje koje ugrožava sigurnost”.

Ponovno je izvrijeđao Banožića, no kako Vijeće za obranu ne može sazvati sam, nego u suglasnosti s premijerom, do nje kao ni do rješavanja sudbine Burčula, ne može doći bez dogovora. Kako će do njega doći pitanje je, pogotovo što se dogodila vrlo neuobičajena situacija koja potencijalno šteti sigurnosti zemlje, jer se uz Predsjednika, a protiv ministra obrane, svrstao i načelnik Glavnog stožera Hranj.

