Ministar Anschober zabrinut širenjem britanske mutacije virusa u Austriji, već 70-tak sumnjivih slučajeva

Socijaldemokrati (SPÖ), najveća austrijska oporbena stranka, nezadovoljna sporosti i kako tvrde „kaosom oko cijepljenja“ protiv koronavirusa u Austriji zatražila je na današnjem izvanrednom zasjedanju Nacionalnog vijeća austrijskog parlamenta posebna pojašnjenja od ministra zdravlja Rudolfa Anschobera.

Anschober je u svojim odgovorima jasno dao do znanja da je dinamika cijepljenja u Austriji ovisna o isporukama cjepiva, koje su „još ograničene“. Za usporedbe s Izraelom je rekao kako „nisu fair“, jer je Austrija kao članica Europske unije uključena u europsku akciju nabavke cjepiva.

„Zamislite koliko bi teško sve to bilo za jednu malu zemlju poput Austrije, da je sama“, istakao je. Na prigovore kako je Austrija trebala osigurati i izvan EU-a dodatne doze cjepiva Anschober je odgovorio kako to nije moguće jer bi to bilo kršenje ugovora. Napomenuo je da je do sada cijepljeno 53.000 austrijskih građana, od čega je samo 11 osoba imalo popratne nuspojave, bez objašnjenja o kojima je riječ.

Anschober se je posebno osvrnuo na aktualnu epidemiološku situaciju u Europi, istaknuvši kako se britanska mutacija koronavirusa „razantno“ širi Europom. Napomenuo je kako i Austrija ima već 70-tak slučaja Covid-19 oboljelih kod kojih postoji sumnja u zarazu britanskom mutacijom virusa.

„Sve to će dovesti do porasta broja novozaraženih“, ustvrdio je austrijski ministar dodavši kako je sada pored dosadašnjih Vladinih prioriteta, smanjenja broja novozaraženih i kampanje cijepljenja sve širih i širih slojeva stanovništva, neposredan cilj i sprečavanje širenja mutacija koronavirusa u zemlji, koje ga, kako je istakao, ozbiljno zabrinjavaju.

Da ministar ima razloge za zabrinutost pokazuju i epidemiološki podaci u srijedu, koji pokazuju da je u Austriji u proteklih 24 sata opet zabilježeno gotovo 2.000 novozaraženih, točnije njih 1917. Trenutačno od koronavirusa aktivno boluje 19.190 ljudi, od čega je njih 2.179 hospitalizirano, uključujući 354 u intenzivnoj njezi.

Najviše novozaraženih s utorka na srijedu je u tri austrijske savezne pokrajine: Donjoj Austriji (383), Beču (361) i Gornjoj Austriji (302).

Ono što posebno plijeni pozornost epidemiologa je sedmodnevna incidencija odnosno broj novozaraženih na 100.000 stanovnika, koja je prema podacima od srijede u Austriji i dalje visoka i iznosi 152,3. Ne manju zabrinutost budi i stalno visoka incidencija broja umrlih na 100.000 stanovnika koja iznosi 3,9 u proteklih sedam dana, kada je prosječno dnevno u Austriji umrlo 49 austrijskih građana. Samo u proteklih sedam dana u Austriji je od koronavirusa umrlo čak 343 osobe.

Austrijsko Ministarstvo zdravlja je u srijedu izvijestilo o ukupno 6.868 Covid-19 smrtnih slučajeva u zemlji, od početka pandemije do danas, te o ukupno 385.750 oboljelih i 359.692 ozdravljenih.

Vezano uz porast broja novozaraženih odlučuje se i kada će austrijski učenici ponovno u školu. Kako je u srijedu najavio ministar obrazovanja Heinz Faßmann, škole bi ipak svoja vrata trebale otvoriti 25. siječnja, uz posebne mjere sigurnosti. A to su kako je ministar istaknuo prepolovljeni broj učenika u razredima na nastavi, tako da će jedna polovica krenuti u školu u ponedjeljak, a druga polovica u utorak, zatim (samo)testiranje brzim djeci prilagođenim testovima ( mlađih učenika kod kuće, a starijih u školi), te i nadalje nošenje zaštitnih maski na licu za vrijeme nastave.