Milanović želi odati dojam da je zaštitnik hrvatskog malog čovjeka. Ali to je samo na površini

Predsjednik Zoran Milanović ovih nas je dana upozorio i podsjetio na poseban status koji uživa prema Ustavu. Svima nam je dao do znanja da uživa imunitet! Konkretno, Ustav određuje da predsjednik Republike ima imunitet nepovredivosti, što znači da ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez prethodnog odobrenja Ustavnog suda, osim ako je zatečen da čini kazneno djelo za koje je propisana zatvorska kazna u trajanju duljem od pet godina. U takvom slučaju državno tijelo koje je predsjednika Republike pritvorilo dužno je o tome odmah obavijestiti predsjednika Ustavnog suda. I to je u redu. I nije on jedini koji ima imunitet. No Milanović svoj imunitet tumači na sebi svojstven način. Jer zaštita imunitetom ne znači da kao najviši državni dužnosnik možeš na sve strane javno vrijeđati, klevetati, omalovažavati, služiti se govorom mržnje i mržnju rasipati u javnosti, huškati protiv pojedinaca i institucija...