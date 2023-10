Milanović: Srbija treba dati odgovore oko napada na Kosovu. Sankcije? Protivnik sam, neučinkovite su

Predsjednik Zoran Milanović danas se na Pantovčaku sastao s predsjednicom Kosova Vjosom Osmani koja se nalazi u radnom posjetu Hrvatskoj sa suprugom Prindonom Sadriuom. Predsjednik je poručio srdačnu dobrodošlicu Osmani tijekom zajedničke konferencije te se osvrnuo na događanja na sjeveru Kosova.

- Netko stoji iza napada na Kosovu, to su činjenice. Naši stavovi su jasni, Srbija treba dati odgovore. Tko su, tko ih je financirao, to je nešto što ne želimo gledati opet. Ako ne bude nikakvih posljedica, to znači da očekujemo idući takav događaj - kazao je.

Na pitanje o općenitom stanju na Kosovu te je li vrijeme da SAD i NATO uvedu sankcije Srbiji, Milanović je odgovorio:

- Ja sam jedini u UN-u, osim predsjednika Albanije, spomenuo Kosovo, ali ne u kontekstu 'troublemakera' što je bio standard. Rekao sam da bi Kosovo trebalo priznati. Često pokazujem razumijevanje za stavove srpskih političara u BiH jer želim gledati stvari u hrvatskom interesu, ali moram priznati da sam malo subjektivan kada je riječ o Kosovu. Mi smo se izborili za sebe na svoj način, vi na svoj, i imate našu podršku.

- Ja sam događanja na Kosovu pratio iz SAD-a, na 20. katu nekog nebodera s pogledom na Mississippi, i onda sam gledao obradu grčke tragedije, obraćanje predsjednika Vučića. Međutim, podsjeća me i na to kad je jedan tuberkulozni mladić upucao prijestolonasljednika u Sarajevu, to je bio proizvod infektivnog ambijenta srpskih kafana u kojima su se smišljale mnoge prevare. Međutim, nismo u 1914., nego u 2023. Srbija će morati dati odgovore. Sankcije? Ja sam njihov protivnik, u njih ne vjerujem. Možda protiv pojedinaca koji su identificirani kao problem. Ako je Vijeće sigurnosti disfunkcionalno kao što jest, onda good luck sa sankcijama. Neučinkovite su i štetne. Moram spomenuti i mjere koje je donio Josep Borrell koji uskoro valjda odlazi u mirovinu. On njima prijeći nama svima da se sastajemo s predstavnicima Kosova, tako EK vidi rješenje problema - prekid pomoći i projekata. Znam puno Španjolaca, i ljudi imaju nekakve stavove, ali ta država nije priznala Kosovo, kako onda očekivati objektivnost - dodao je.

Milanović kaže i kako Rusiji ovo ''odgovara'', kao što joj i odgovara stanje u Gazi, dodajući kako ne zna stoje li direktno iza obje situacije.

- Ja se tu više čudim Srbiji koja kao da ne razumije da je izgubila sve u pogledu razvitka. Srbija sigurno ne doprinosi odnosima sa susjedima. Po meni bi tu jedna zdravija politika bila korisnija za Srbiju, ali ja pripadam drugom narodu i mogu reći samo ono što vidim i što je dobro za moju zemlju. Ovo su bili vrlo uvjerljivi argumenti koje možeš jedino ublažiti kontraargurmentima. Neke stvari su očite. Srbija ako hoće surađivati, imat će partnere, ali ovako to ne ide - kazao je.

Ovo je problem koji zahtjeva pozornost, mar i koncentraciju najodgovornijih ljudi, a to su oni koji sad pišu pisma povodom terorističkih napada na Bliskom Istoku, poručio je Milanović, komentirajući kako je problem status Palestinaca u toj situaciji, a sve ostalo je ''nebitno''.

- Da bi Kosovo imalo čistiju situaciju u EU, zajednica Srpskih općina je nešto što treba priznati neovisno o tome tko je na vlasti jer je to u okviru standarda. To nije nikakva transakcija, pretpostavljam da javnost na Kosovu to je u stanju prihvatiti. To vas čeka, kao što je i Hrvatsku. Nas su opet napali, ali tada nije bilo NATO-a. Ne znam koje bi to sankcije mogle funkcionirati, a da nisu protiv Vučića - kazao je.

Hrvatska je doista jedan veliki prijatelj i saveznik Kosovu, poručila je Vjosa Osmani tijekom konferencije.

- Nažalost u našoj regiji postoje snage koje nas žele vratiti u prošlosti no Kosovo je odlučno nastaviti dalje i na tom putu smo vrlo sretni što imamo saveznike poput Hrvatske. S Hrvatskom nas dijeli i dio prošlosti - poručila je. Dodala je kako se Kosovo suočava s jednim od najtežih razdoblja u povijesti zbog hibridnih napada koji se izvode na nju, dodajući kako iza njih stoji Srbija.

- Kao što je već dosada bio slučaj, očekujemo i daljnju podršku Hrvatske u suočavanju s tim ozbiljnim potezima. Nakon napada koji su se dogodili fokus se treba usmjeriti ka dovođenje svih odgovornih pred lice pravde. Također, treba sankcionirati Hrvatsku kao mjeru koja bi spriječila takve događaje u budućnosti. Ne učinili li se to, Srbija će se osjećati ohrabrenijom - navela je predsjednica te izrazila želju za još dubljom integracijom Kosova s Hrvatskom.

Vjosa je progovorila i o dokazima koji ukazuju da iza napada stoji Srbija, spominjući dokumente koji se odnose na obuku na nekoliko mjesta, kao i na samo financiranje skupina.

- Trebat će nam nešto više vremena za obradu dokaza, a puno njih će kasnije biti objavljeni. Srbija nikada nije negirala odnose s tom terorističkom skupinom, prozvali su ih herojima, a oni su nakon napada pobjegli u Srbiju. Postoje i dokazi vezani uz odnos predsjednik Vučića s liderima terorista na terenu, među kojima je i Radoičić - poručila je, zaključujući kako se Vučić ''ne može udaljiti od Miloševićeve politike''.

