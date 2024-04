Milanović posjetio Milnu na Braču: Hrvatski identitet je određen morem

Predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je na otvaranju Interpretacijskog centra maritimne povijesti Milne da je hrvatski identitet određen morem i da nas to čini i morskim narodom. "Slavenski smo narod koji je jedini od svih slavenskih naroda povijesno vezan uz more i naš je identitet određen morem, kroz maritimne zajednice i republike od kojih je najglasovitiji Dubrovnik. To nas izdvaja od ostalih naroda“, rekao je Milanović na svečanom otvaranju.

Interpretacijski centar maritimne povijesti Milne otkriva dugu i bogatu ribarsku tradiciju ovog dijela otoka Brača, ali i otoka u cjelini, a projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, izvijestio je u ponedjeljak Ured predsjednika. Milanović je čestitao Milnaranima što su se pri gradnji Centra "okoristili europskim fondovima".

"Isto tako želim da se poštujete više jer europski fondovi su naš novac. Ja bih ih na vašem mjestu spominjao manje jer ova kompleksna i lijepa arhitektura koja je nastala zadnjih 200 godina nije financirana europskim, nego vašim novcem i nitko vas iz Bruxellesa nije učio da to radite", poručio im je Milanović i dodao kako su to naučili tradicijom i dobrom disciplinom.

Poručio im je da moraju imati svoje planove, a ne strategije. Imajte svoje planove, strategija je zatvorena, ona ne nastaje odozdo i nju ne stvara vojska, narod, nju stvaraju generali, oni koji vode vojsku, napomenuo je. "Vi tako ne želite funkcionirati, vi želite funkcionirati odozdo, da uzmete ono što vam pripada jer vi stvarate puno", rekao je Milanović.

Osvrćući se na iseljenike s otoka Brača ustvrdio je kako se nikada tako mala skupina ljudi nije rasula po svijetu i ostavila tako jak i dubok dojam te ostvarila uspjeh kao nekoliko tisuća, kroz nekoliko generacija stanovnika tog otoka. Ti su ljudi odlazili u daleke krajeve kao pripadnici jedne male maritimne ili polumaritimne zajednice koja je na drugom kraju svijeta ostavila pečat, stvorila bogatstvo i politički utjecaj kakav nije ostavila niti jedna druga slična mala grupa ljudi, dodao je Milanović.

Uz predsjednika Milanovića otvorenju su nazočili i predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić te savjetnica predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić.

