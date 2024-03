Milanović otkrio zašto je htio da će izbori biti usred tjedna: 'Sve je bolje od HDZ-a'

Predsjednik Zoran Milanović oglasio se i ove srijede na društvenim mrežama pa objasnio zašto je za parlamentarne izbore odabrao srijedu. Oni će se, podsjetimo, održati u srijedu 17. travnja, za manje od mjesec dana.

- Zašto izbori u srijedu 17. travnja? Želim da što više hrvatskih ljudi izađe na izbore. Učinit ću sve da ih navedem, nagovorim i dam im razloga zašto treba ići glasati, posebno protiv HDZ-a! Na kraju krajeva, sve je bolje od HDZ-a! - poručio je Milanović i tako potvrdio ono što je ljevica ranije govorila.

Naime, Možemo! je među prvima pozdravio odluku da izbori budu u srijedu, dok je Sandra Benčić objasnila upravo to što je spomenuo i Milanović, a to je da će se time izlaznost birača povećati, što ne ide u korist HDZ-u. Odluku koju je Milanović donio premijer Andrej Plenković nije pretjerao komentirao, navodeći kako ''HDZ-u sve paše'', no zato je spomenuo u sarkastičnom tonu kako će ''poslodavcima sigurno odgovarati što su dobili jedan neradni dan više''.

Milanoviću je Ustavni sud početkom ovog tjedna izrekao upozorenje kako ne smije sudjelovati u predizbornim aktivnostima SDP-a te biti na njihovoj kandidatskoj listi, unatoč činjenici da se kandidirao kao nezavisan kandidat. Zbog cijele situacije počela se spominjati i kandidatura na europskim izborima, što Milanović nije potvrdio.

