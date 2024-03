'Apeliram na Ustavni sud da ne poništava izborne liste nakon izbora, to bi za zemlju bilo jako opasno'

Nastavno na upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, upozorenje Zoranu Milanoviću u srijedu uputilo je i Državno izborno povjerenstvo RH. Naime, DIP je pozvao predsjednika države da se prilikom svojih medijskih istupa "suzdrži od direktnog sudjelovanja u političkoj izbornoj promidžbi na strani bilo kojeg izbornog sudionika, odnosno koalicije".

Razgovaralo se o tome i u emisiji ususret parlamentarnim izborima u studiju Večernjeg TV, gdje je novinarka Iva Boban Valečić ugostila analitičare Ankicu Mamića i Tončija Tadića. - Ustavni sud je rekao da će pratiti tijek cijelog izbornog procesa pa nikako ne treba isključiti da se on ponovno javi, bilo s ocjenom ustavnosti ili nečim drugim. No, problem je relevantnosti hrvatskih institucija, odnosno povjerenja građana u hrvatske institucije. Svjedočimo tome dugi niz godina, a eskaliralo je u posljednje četiri godine tvrde kohabitacije. Građani naprosto nemaju povjerenja u hrvatske institucije - započela je politička analitičarka Večernjeg lista Ankica Mamića.

Gotovo ni jedna hrvatska institucija u istraživanjima ne prolazi ocjenu dobar, većina su na ocjeni dovoljan. - U tom smislu je i građanima jako teško, a posebice kada sada krene izuzimanje tko je za što odgovoran. Ustavni sud je u svom upozorenju rekao da će pratiti sve elemente izborne kampanje i pozvao sve druge koji participiraju u izbornom procesu, a to je prije svega DIP, da vode računa kako će postupati. Ali ne treba zaboraviti da je uloga predsjednika RH u izbornom procesu na hrvatskim parlamentarnim izborima isto tako aktivna. Predsjednik nije samo promatrač, on određuje datum izbora, njemu treba doći s potpisima nakon izbora. Priopćenje DIP-a, prema tome, isto je jedna vrsta pranja od odgovornosti, u smislu "mi se ne bismo htjeli miješati", a toga već previše ima - analizira Ankica Mamić.

Puno jasniju odluku Ustavnog suda očekivao je Tonči Tadić jer se, prije svega, podrazumijeva da će predsjednik biti nestranačka osoba. Problem je, po njemu, što se Ustavni sud poziva na to da je nešto 'u duhu' ili se podrazumijeva, a ne govori točno što se ne smije i, što je ključno, ne predlažu sankcije. - Da su oni vrlo jasni rekli: "Ako se postupi protivno našem naputku, poništit ćemo sve izborne liste SDP-a", nastala bi dreka do neba - kazao je Tadić.

Ankica Mamić nada se kako Hrvatska, nakon 30 godina demokracije, neće doći do toga da Ustavni sud poništava od grada do grada izbore, nakon što su oni provedeni.

- Zato bi bilo jako važno da svi dionici izbornog procesa svoje odluke donesu ažurno. Ako mislite poništiti izborne liste, poništite ih čim su predane. Nikada nije upitno jesu li izbori legalni, a Hrvatska ih je provodila i u ratu. Nadam se da Hrvatska neće doći u tu situaciju u 21. stoljeću. Tu je ključna uloga Ustavnog suda, njega treba gledati kao instituciju koja je zadužena za provedbu ustavnosti izbora, i stvarno apeliram da se na to vodi računa tijekom izbornog procesa, a ne nakon njega, jer će inače svaka strana tražiti argumente i to bi za zemlju bilo jako opasno - stava je Mamić. Nije je iznenadilo to što SDP-ovu koaliciju već napuštaju partneri.

- Jedno je imati ideju da ćeš imati koaliciju, a drugo je dogovoriti ju. Kad se dogovaraju mjesta na listama, tu nastaju problemi. Sad se pokazalo da oni koji nisu dogovorili za sebe što su očekivali, odustaju od koalicije, a oni koji su dogovorili, ostaju ma što god o toj koaliciji mislili. Prvi primjer je Dalija Orešković koja je prešla preko svih problema koje je imala s Milanovićem, kako bi ostala u Saboru. Ne radi se tu o nikakvoj principijelnom programu ili idejama za bolji život građana. Nije to prvi put da se koalicije slažu tako oportunistički, a ni zadnji put. I nije to problem samo u koalicijama, već i u strankama - rekla je ona.

Tadić je stava kako će HDZ u kampanji ići s konkretnim programima i pokušati se prikazati naciji kao da su "iznad sveg tog cirkusa", nudeći stabilnost, dok Milanović nastupa u stilu "ja hoću potpunu demontažu sustava jer smatram da je tako najbolje".

- Najveći protivnik HDZ-u su stranke desno od njih, a najveći protivnik SDP-u su stranke lijevo od njega. HDZ neće ići na razbijanje desnice, već na privlačenje glasova. Cijeli manevar koji je Milanović napravio jest da uzme teren stranci "Možemo", a ne na štetu Plenkoviću - stava je Tadić.

- Ljudi na izborima nastupaju ideološki, na izborni dan motivira ih ono što se dogodilo unatrag šest dana, jer imamo političko pamćenje od najviše dva tjedna - dodao je Tadić, koji stoga misli i kako HDZ može zagrabiti u desno biračko tijelo. No, isto mišljenje ne dijeli Ankica Mamić.

- Mislim da je HDZ strateški pogriješio. Ako pozovu Tomislava Karamarka na sabor stranke, trebali su pozvati i Jadranku Kosor. Ako se šalje poruka jedinstva, onda ono treba ići i prema centrističkoj poziciji. Oni koji su ideološki opredijeljeni, njima ulazak Milanovića u izbornu utrku ne znači ništa, ali je njemu otišao dio birača iz bazena neodlučnih, a kojih je oko 17 posto. U utakmici smo u kojoj se bori za neodlučne - kaže ona. Na upit kako vide posljednji pokušaju sastavljanja saveza na desnici, oko Mislava Kolakušića, Tadić odgovara kako je Kolakušić prekasno ušao u cijelu priču.

- Uostalom, tko je on za većinu hrvatskih birača? On se povukao u Bruxelles, nije bio na hrvatskoj političkoj sceni pet godina - dodao je.

- Druga stvar je da svi protestni birači idu prema Milanovića, što će nanijeti štetu i Republici Damira Vanđelića, koji nema nigdje jaku regionalnu utvrdu - nadovezuje se A. Mamić, koja smatra kako se Vanđelić politički potpuno izgubio. Ne vidi kako će sve treće opcije bez ogromnog novca uopće prodrijeti do birača.

- Stranke su mreža na terenu, a ne par čarobnjaka u Zagrebu. I tko ima ozbiljan novac, taj prolazi - rezimira Tadić.

- SDP-ova koalicija realno može samo u trećoj i osmoj izbornoj jedinici biti prva, ne vjerujem da može u prvoj jedinici, gdje je, realno, SDP potpuno beznačajan. Oni u Zagrebu nemaju čovjeka - ocijenila je Mamić.