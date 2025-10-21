Milanović odlazi u posjet papi Lavu XIV.

Milanović će u Vatikanu biti 31. listopada

Osim što će ga primiti papa, Milanović će se u Vatikanu sastati i s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom i tajnikom za odnose s državama u Državnom tajništvu Svete Stolice nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom.Milanović je tijekom svog prvog predsjedničkog mandata bio u Vatikanu 2021. i sastao se s papom Franjom.

Tada je pozvao papu u posjet Hrvatskoj no to se nije realiziralo. Na Franjinom ispraćaju bio je u travnju ove godine, kao i premijer Andrej Plenković.