Milanović odlazi u posjet papi Lavu XIV.

Milanović će u Vatikanu biti 31. listopada
Osim što će ga primiti papa, Milanović će se u Vatikanu sastati i s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom i tajnikom za odnose s državama u Državnom tajništvu Svete Stolice nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom.Milanović je tijekom svog prvog predsjedničkog mandata bio u Vatikanu 2021. i sastao se s papom Franjom.
Tada je pozvao papu u posjet Hrvatskoj no to se nije realiziralo. Na Franjinom ispraćaju bio je u travnju ove godine, kao i premijer Andrej Plenković.FOTO Najveći ratni brod ikada sagrađen stigao u Split: Pogledajte ovu grdosiju u moru
AMERIČKI NOSAČ ZRAKOPLOVA
FOTO Najveći ratni brod ikada sagrađen stigao u Split. Pogledajte ovu grdosiju u moru
SRETNA OBITELJ
FOTO Evo kako izgledaju punac i punica Ivana Rakitića! Osvanuo rijedak prizor, fanovi oduševljeni
jedan znak očekuje i bogatstvo!
Tko je moga zamisliti lani, da će Božić slavit partizani?