U POSJETU SVETOJ STOLICI

Milanović odlazi u posjet papi Lavu XIV.

21.10.2025.
u 15:33

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović sljedeći će tjedan službeno posjetiti Vatikan gdje će ga u privatnu audijenciju primiti papa Lav XIV., potvrdio je Hini u utorak Ured predsjednika

Milanović će u Vatikanu biti 31. listopada

Osim što će ga primiti papa, Milanović će se u Vatikanu sastati i s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom i tajnikom za odnose s državama u Državnom tajništvu Svete Stolice nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom.Milanović je tijekom svog prvog predsjedničkog mandata bio u Vatikanu 2021. i sastao se s papom Franjom.

Tada je pozvao papu u posjet Hrvatskoj no to se nije realiziralo. Na Franjinom ispraćaju bio je u travnju ove godine, kao i premijer Andrej Plenković.

Hrvatska Milanović Vatikan papa Lav XIV.

Tko je moga zamisliti lani, da će Božić slavit partizani?

