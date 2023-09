Kolinda o izborima 2020.: 'Rusi su proveli hibridne akcije što je pridonijelo rezultatu'

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović gostovala je proteklog tjedna u podcastu One Decision Sir Richarda Dearlovea, bivšeg direktora britanske vanjsko-obavještajne službe MI6. Govorila je o ratu u Ukrajini, Zoranu Milanoviću, Vladimiru Putinu te drugim temama.

Suvoditeljica podcasta, Julia McFarland, povukla je paralelu između ratova u Hrvatskoj i Ukrajini, a komentirajući ukrajinsku operaciju oslobađanja okupiranog teritorija, Grabar-Kitarović je ustvrdila da je “prije nego je protuofenziva započela, zapravo bila jedan od onih glasova koji su upozoravali da treba smanjiti očekivanja od Ukrajinaca”. Kaže da je imala realističniju perspektivu upravo zbog hrvatskog iskustva, piše N1.

Grabar-Kitarović već je nekoliko puta ove godine posjetila Ukrajinu, a kaže da, osim što pokušavaju iscrpiti Ukrajince, Rusi pokušavaju iscrpiti našu podršku. Kao jedan od najtežih dugoročnih problema istaknula je miniranje okupiranog teritorija. "Ulažemo zaista puno napora u to. Radimo zajedno s GLOBSEC-om i nastavit ćemo raditi, ali vrlo sam angažirana i osobno, na međunarodnoj i na hrvatskoj razini, jer imamo vrlo slično iskustvo", rekla je te dodala da smatra kako će Ukrajini trebati “desetljeća da razminira teritorij”.

Govoreći o ruskom utjecaju u balkanskoj regiji, upozorila je kako “oni koji se protive ulasku Bosne i Hercegovine u NATO i EU” koriste izlike kako se to ne bi dogodilo i da je trebalo iskoristiti trenutak prije nekoliko godina kada se cijelo vodstvo BiH slagalo oko pristupanja akcijskom planu za članstvo (MAP) u NATO-u.

