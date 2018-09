Milanka Opačić: Napuštam SDP, nažalost to je marginalna oporbena stranka'

Milanka Opačić, dugogodišnja SDP-ova saborska zastupnica i bivša potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih, izlazi iz stranke, objavila je u Saboru na konferenciji za medije.

– Zatražila sam brisanje iz članstva stranke. Nakon 28 godina izlazim jer mi smo danas, nažalost, marginalna oporbena stranka – kazala je na početku te dodala:

– Bili smo na vlasti, bili smo konstruktivna oporba, a danas smo privjesak manjim strankama i trčimo za njima. Osnovni je razlog zadnji četverosatni sastanak u stranci na kojem je bilo jasno da nijedna strana nema volje izvući stranku iz krize. Moj utjecaj na SDP sveden je na minimum. Svojoj bivšoj stranci želim sve najbolje.

Kazala je kako će svoj put nastaviti kao nezavisna zastupnica.

– Svaki moj daljnji ostanak u stranci sudjelovanje je u rastakanju stranke, a ja to ne želim. SDP-u želim da se što prije oporavi, da nađe nove ljude, novu nadu. Ja ću svoj put nastaviti kao nezavisna zastupnica. I dalje ću glasati za one prijedloge zakona koji će pomoći građanima da žive bolje i da se ne iseljavaju iz Hrvatske. Sve ono što je dobro za građane bez obzira od koga dolazi ja ću podržati – kazala je.

Na pitanje znači li to da će podržati vladu, kazala je kako o tome sada ne želi govoriti.

Opačić je poslala i pismo kojim traži brisanje iz članstva SDP-a, a donosimo ga u cijelosti:

'Poštovane članice i članovi stranke,

Kolegice i kolege Kluba SDP-a

Članice i članovi Predsjedništva SDP-a

Obavještavam Vas da s današnjim danim podnosim zahtjev za brisanje iz članstva SDP-a.

Nakon 28 godina djelovanja u našoj stranci, kojoj sam dala svu svoju energiju i znanje, kako bi SDP bio stranka koja je dva puta preuzimala odgovornost za život građana i razvoj Hrvatske, a u opoziciji bili kvalitetna oporba i stožerna stranka koja je oko sebe okupljala stranke lijevog centra.

Nažalost SDP koji sam godinama gradila, danas nije kvalitetna i konstruktivna oporba te se svrstava u red marginalnih stranaka u Hrvatskom saboru i na političkoj sceni.

SDP je izgubio političku ozbiljnost, koalicijski potencijal ali i socijaldemokratsku prepoznatljivost, kojoj su građani nekoliko puta davali povjerenje.

Nakon prekjučerašnjeg četverosatnog sastanka Predsjedništva i Kluba zastupnika SDP-a postala sam svjesna da tamo nema želje za spašavanje stranke i vraćanje njenog političkog kredibiliteta.

Moja mogućnost političkog utjecaja na razvoj situacije kroz Klub zastupnika i kroz članstvo je svedena na minimum. Svojim izlaskom iz stranke nastojim izbjeći daljnje sudjelovanje u urušavanju stranke.

Nadam se da će neki novi ljudi, s novom energijom, programom i vizijom, vratiti SDP na razinu pobjedničkog mentaliteta. Najiskrenije svom SDP-u želim sto brži oporavak, ali ponajprije zbog svih onih vjernih članova i građana koji su vjerovali u SDP i koje sam na svom 28-godisnjem radu susretala diljem Hrvatske i kroz stranačke strukture.. Svoj politički put nastavit ću u Hrvatskom saboru kao nezavisna zastupnica i glasat ću za sve dobre projekte za koje ću procijeniti da pomažu da Hrvatska bude bolja zemlja nego sto je danas.

Kao nezavisna zastupnica borit ću se za dobrobit svih građana Republike Hrvatske, u skladu sa svojim socijaldemokratskim uvjerenjima, a na to me i obvezuje povjerenje više od 20.000 preferencijskih glasova birača koji su me birali na zadnjim parlamentarnim izborima.

Pogledajte video gostovanja Bojana Glavaševića u studiju Večernjeg TV-a: