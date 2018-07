Migrantima trebamo pristupiti kršćanski

Komisija Iustitia et Pax Hrvatske biskupske konferencije objavila je jučer izjavu „Izazovi migrantske krize u europskom prostoru“, kojom želi upozoriti na ovu „vruću temu tijekom ljeta“, kako je rekao predsjednik „Pravde i mir“ mons. Đuro Hranić, nadbiskup đakovački i osječki.

Ne možemo biti neosjetljivi

„Odlučili smo na vrijeme progovoriti. Ne možemo kao kršćani biti neosjetljivi na ljudske sudbine, to bi bilo nedopustivo. U pitanju su živi ljudi, a svaki čovjek je slika Božja i ima nepovrediva prava, a mi kršćani moramo voditi računa o tim pravima“, rekao je mons. Hranić na konferenciji za novinare dodavši kako pritom treba paziti na razlike među migrantima, od onih koji bježe pred ratnim katastrofama i prirodnim kataklizmama od ekonomskih migranata, do kojih dolazi zbog traženja boljeg standarda, gdje su zemlje pozvane činiti svoje, ali koliko mogu. Mons. Hranić rekao je kako je migracija bilo kroz cijelu ljudsku povijest te da one traju i danas, no da nepravovremeno promišljanje oko problema koje nose sa sobom, mogu dovesti do sukoba i ratova.

„Želimo senzibilizirati javnost kršćanskim načelima, ali i podržati vladu u europskim razgovorima te zahvaliti volonterima na srcu junačkom koje su pokazali pri prolasku migranata kroz našu zemlju“, rekao je prof. dr. Vladimir Dugalić, potpredsjednik Komisije Iustitie et Pax, objasnivši kako se radi o heterogenoj skupini migranata, npr. kršćanima koji su prognani iz Sirije, dok je prof. dr. Davor Derenčinović s Pravnoga fakulteta u Zagrebu rekao kako države moraju raditi na zaštiti prava migranata, ali i stanovnika država kroz koje prolaze te stati na kraj krijumčarenju ljudi te da su geta i „rezervati“ u jugoistočnim državama Europe ili na sjeveru Afrike neprihvatljivi.

Nužna je integracija

„Problem treba rješavati ondje gdje je i nastao“, rekao je prof. Derenčinović, upozorivši i na opasnost asimilacije, koja je nedopustiva, ali je nužna integracija migranata u zemlje u koje dolaze.

„Na osobit način papa Franjo nas upozorava da ne smijemo ostati ravnodušni pred bijedom i nesrećom osoba u potrebi. O tome moramo razgovarati, i to što hitnije jer od sadašnje migrantske krize do mogućih seoba naroda zbog klimatskih promjena neće proći ni tek jedan naraštaj“, upozorava Iustitia et Pax u svojoj najnovijoj izjavi, koju su požurili objaviti prije ljeta jer predviđaju da će nakon ljeta to pitanje biti u središtu pozornosti.