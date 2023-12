Meloni traži zdravu hranu za sve, ne samo bogate: 'Bogati jedu prirodnu, a siromašni sintetičku hranu'

Talijanska premijerka Giorgia Meloni u petak je na klimatskom skupu COP28 u Dubaiju pozvala da zdrava hrana ne postane namijenjena samo bogatima, a sintetička i ona proizvedena u laboratoriju siromašnima. Meloni je prvog dana klimatskog skupa na kojem sudjeluju politički čelnici upozorila protiv „svijeta u kojem bogati jedu prirodnu, a siromašni sintetičku hranu s nepredvidljivim utjecajem na zdravlje”, prenosi talijanska agencija ANSA.

„To nije svijet kojeg želim vidjeti”, nastavila je talijanska premijerka, pa pozvala na zdravu hranu „za sve”. Jordanski kralj Abdullah u svom je obraćanju pozvao da se o klimatskim promjenama ne govori „izolirano od humanitarnih tragedija koje se odvijaju oko na”. „Dok se trudimo nadoknaditi izgubljeno vrijeme i napredak ne smijemo zaboraviti najranjivije. Zajednice pogođene sukobima, izbjeglice i zemlje u razvoju ne smiju biti ostavljene same u borbi protiv globalnog problema.

"Niti možemo ostati po strani dok masovno uništenje i nemilosrdan rat u Gazi prijeti sve većem broju ljudi i sprječava napredak prema boljoj globalnoj budućnosti”, rekao je Abdulah. Predstavnici Irana napustili su konferenciju zbog prisutnosti delegata iz Izraela, prenijela je agencija France Presse. Brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva također je upozorio da danas „nijedna zemlja ne može riješiti svoje probleme sama”. „Obavezni smo djelovati zajedno izvan naših granica. Brazil je spreman predvoditi kao uzor”, rekao je čelnik države zadužene za upravljanjem Amazonskom prašumom, 'plućima svijeta'.

„Svijet je već uvjeren u potencijal obnovljivih izvora energije. Sad je vrijeme da krenemo s raspravom o sporosti kojom dekarboniziramo planet i kako da idemo prema ekonomiji koja će manje ovisiti o fosilnim gorivima”, rekao je Lula na skupu u Emiratima, zemlji koja planira proširenje naftne proizvodnje, prenosi Reuters. Premijer Indije Narendra Modi, predstavnik najmnogoljudnije države na svijetu, upozorio je kako „nema puno vremena da se isprave pogreške prošlog stoljeća”.

„Tijekom prošlog stoljeća mali dio čovječanstva je neselektivno iskorištavao prirodu. No cijelo čovječanstvo plaća cijenu za to, posebno stanovnici globalnog juga”, rekao je Indijac. Zemlje u razvoju zamjeraju državama zapada koje su zbog ranijeg industrijskog razvoja temeljenog na 'prljavijim' energentima kumulativno većinom zaslužne za svjetske emisije kroz povijest, a sada pozivaju sve zemlje da napuste fosilna goriva. Modi je najavio i kako Indija želi biti domaćin COP-a 2028. godine. Iduće godine bi se sustavom rotacije skup trebao održati u istočnoj Europi, no točna lokacija još nije poznata.

