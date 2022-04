'Mediteransko bilje promijenilo mi je život, mi mali poduzetnici žilaviji smo u krizama od velikih'

Herbae Dalmatiae, proizvodni brend organske kozmetike za prirodnu njegu kože sa sjedištem u Makarskoj, ove godine obilježava 15. obljetnicu rada. Organski sastojci iz lokalnog uzgoja, mediteransko bilje u modernim i učinkovitim formulacijama, kao i oznaka hrvatske kvalitete, zaslužni su, kaže utemeljiteljica i vlasnica brenda Jelena Erceg, za uspjeh makarske kozmetičke linije koja se izborila za svoje mjesto na prodajnim policama diljem Hrvatske, ali i u nekoliko europskih zemalja.

– Uvijek me je privlačilo kada bih vidjela prirodne sapune i ostale kozmetičke proizvode na prirodnoj bazi. Odgojiteljica sam po struci, radila sam više od 25 godina u dječjem vrtiću, a 10 sam godina paralelno radila dva posla – predstavlja nam se poduzetnica koja se usudila pokušati hobi u koji se zaljubila pretvoriti u profesiju. I u tome je uspjela.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

– Nisam planirala otvoriti obrt niti se profesionalno baviti izradom kozmetike. Ali to me je silno zanimalo, a imam istraživačku crtu u sebi. Počela sam raditi prve kremice, prvo za sebe i svoje prijateljice. Onda su ih probali i neki drugi ljudi, povećala se potražnja, vidjela sam da ih mogu prodati pa sam otvorila obrt, što je isto bilo hrabro, a uz to sam nastavila raditi u vrtiću – priča o svojim poduzetničkim počecima Jelena koja je prije tri godine, baš kad je počela pandemija, dala otkaz i odlučila se za životni zaokret. Naravno, obitelj ju je podržala, a za sve što ne zna potražila je pomoć profesionalaca. Sin joj je farmaceutski tehničar, uključen je u obiteljski obrt, a imaju i tehnologa koji vodi proizvodnju. Ipak, upravo Jelenino bogato iskustvo i dugogodišnje samoobrazovanje vrelo su dobro izbalansiranih kozmetičkih formula i kvalitetnih receptura krema, šampona, sapuna i ostalih prirodnih, mirišljavih proizvoda kojima je osvojila brojne korisnike.

– Recepture su najljepši dio posla i njih ne bih nikome prepustila. Sve su isprobane na vlastitoj koži, a imam i tim prijateljica koje testiraju nove formule – priča Jelena Erceg.

Na početku, ambicija joj je bila kremicama domaće proizvodnje na makarskom turističkom tržištu zadovoljiti potrebe za autohtonim, uporabnim suvenirom. Zato osobitu pozornost posvećuje sastojcima. Trudi se da glavnina bude hrvatske proizvodnje, a temelje se na mediteranskom bilju iz organskog uzgoja.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

– Sirovine koje ne mogu nabaviti u Hrvatskoj kupujem od provjerenih dobavljača, ali najveći dio nastojim uzimati iz okruženja u kojem radim. Koncepcija je bila da nam se proizvodi temelje na autohtonim mediteranskim biljkama koje su kvalitetne, organske, zapravo jestive. Imamo suradnike, primjerice jedan OPG u Podgori za nas uzgaja točno određene kulture koje nam trebaju i proizvodi eterično ulje. Smilje je među najvažnijima, ali uveli smo i druga ulja specifična za naš lokalitet, poput mirte i lovora. Radimo i nove formulacije s hladnoprešanim uljem lješnjaka koje uzimamo također od našeg proizvođača.

Trudimo se da sve bude od hrvatskih proizvođača. Sada ćemo koristiti još dvije vrsta ulja koji se proizvode u Slavoniji i Hrvatskom zagorju. Kupujemo i naše hladnoprešano suncokretovo ulje, a potičemo i druge naše proizvođače. Primjerice, u Hrvatskoj se još ne proizvodi vrhunsko kozmetičko ulje divlje ruže, jedno od najefikasnijih, pa pokušavam potaknuti svoju prijateljicu koja u Slavoniji ima veliku plantažu šipka da se upusti i u proizvodnju ulja koje se pravi od koštica, a one su nusproizvod, ne koristi ih. Naši dobavljači ulje divlje ruže uvoze iz Čilea i bila bih jako sretna kada bi se počelo proizvoditi kod nas. Recepture naših proizvoda uglavnom počivaju na domaćim sirovinama, to znači održivi razvoj, a to mi je jako važno i čini me sretnom i zadovoljnom – govori Jelena Erceg.

Počeci su bili teški, bilo je poteškoća, trebalo je sve pripremiti, dobiti odobrenja i dozvole, sve proizvode testirati i certificirati, a zatim se izboriti za svoje mjesto na tržištu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

– Na početku sam dobila županijske poticaje te otvorila web-stranicu i tiskala promotivne materijale. S malo novca dobila sam veliku pomoć. Kasnije sam uspješno aplicirala na državne i europske fondove. Dio projekata sam odradila, a dio stoji zbog pandemije jer poduzetnici su suočeni i s poteškoćama na koje ne mogu utjecati – govori Jelena.

Uspješno je svoju kozmetičku liniju predstavila na prestižnim europskim sajmovima kozmetike u Francuskoj, Njemačkoj i Norveškoj te se uspjela probiti i na njihova tržišta, a najviše pak izvozi u Poljsku, Češku, Sloveniju i Austriju.

– Mi ne proizvodimo velike količine, opslužujemo manje trgovine. Naša je posebnost što smo manufakturna, a ne industrijska proizvodnja, iako imamo i strojeve, međutim, ljudsko umijeće je u pripravi naših kozmetičkih proizvoda najvažnije. Kako smo prvo radili za turističke potrebe, napravili smo kolekcije od lavande, naranče i smilja, naših tipičnih priobalnih biljaka. Od njih smo razvili formulacije za kremu, ulje, sapun... Poslije smo to nadograđivali, a u svakom našem proizvodu mora biti potpis Dalmacije. Nadograđivali smo asortiman, razvijajući formule došli smo do složenijih krema za lice i za tijelo. U ponudi imamo i cvjetne vodice, napravili smo i ružinu vodicu, imamo šampon s lovorom, mirtom i lavandom za jačanje kose, a najnoviji su nam proizvodi šampon i gel-piling, vrlo blago sredstvo za svakodnevno čišćenje lica. Proizvodi su nam vrhunske kvalitete, i gel-piling i šampon za kosu mogu se ekocertificirati – priča Jelena Erceg.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prirodna kozmetika je, tvrdi ona, u Hrvatskoj jako popularna, osobito kod mlađih generacija.

– Mlade žene i cure jako su educirane što se tiče kozmetike. Velika je potražnja i za personaliziranom kozmetikom. Razvila se cijela znanost kreiranja formulacija prema specifičnostima kože. Prirodna kozmetika sve je popularnija pa je u zadnjih desetak godina jako porastao i broj proizvođača u Hrvatskoj. Postala je vrlo konkurentna – govori Jelena Erceg i prisjeća se kako, kada je prije 15 godina među prvima krenula s kremama od smilja, zainteresiranih korisnica nije bilo previše. A onda je L’Occitane lansirao svoju liniju Divine čija je reklamna kampanja besmrtno smilje postavila na tron prirodne kozmetike pa je i brend Herbae Dalmatiae sa svojim proizvodima od smilja dobio snažan vjetar u leđa.

– Jako sam ispunjena ovim što radim, to je vrlo kreativan posao. Vezan je za prirodu, bilje i zdrav način života, a to me jako ispunjava. Mali proizvođač u Hrvatskoj nikada neće zaraditi neki veliki novac, ali to i nije moja glavna motivacija, važno da bude dovoljno za jednu obitelj. Takvih obrta koji su samoodrživi i likvidni treba biti što više jer mi smo otporniji i žilaviji u kriznim vremenima nego veliki pogoni. To smo dokazali i za vrijeme protekle krize – kaže Jelena Erceg.