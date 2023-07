Poljska u pripravnosti?: Prate pozorno vojne vježbe Wagnera i bjeloruskih snaga blizu granice

Napetosti oko ukrajinskih crnomorskih luka eskalirale su nakon što je Rusija upozorila da će brodove koji u njih uplove od četvrtka smatrati potencijalnim vojnim ciljevima. Moskva se, inače, povukla iz sporazuma kojim se osigurava siguran prolaz ukrajinskih pošiljki žitarica.

Video: Bjelorusija tvrdi da Wagner grupa vježba s trupama blizu poljske granice

Tijek događaja:

11:15 - "Oružane snage Bjelorusije nastavljaju zajedničku obuku s borcima Wagnera", priopćilo je bjelorusko ministarstvo obrane.

"Tijekom tjedna postrojbe snaga za specijalne operacije zajedno s predstavnicima tvrtke odradit će zadaće borbene obuke na vojnom poligonu Brest." Borci iz privatne vojne skupine ponovno su stacionirani u Bjelorusiji nakon kratkotrajne pobune prošlog mjeseca u kojoj su trupe marširale prema Moskvi.

Pobuna je završila kada je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko pomogao u postizanju dogovora s Wagnerovim šefom Jevgenijem Prigožinom. Jučer se pojavila snimka na kojoj se vidi kako Prigožin dočekuje svoje vojnike u Bjelorusiji.

U snimci je vojnicima rekao da će njihova obuka bjelorusku vojsku učiniti drugom najboljom na svijetu.

Također je rekao da će muškarci ostati u Bjelorusiji neko vrijeme.

Poljska je ranije u srpnju objavila da će poslati 500 policajaca na granicu s Bjelorusijom kako bi se nosila sa sve većim brojem migranata, kao i svim potencijalnim prijetnjama nakon što su Wagnerovi plaćenici premješteni u Bjelorusiju. U četvrtak su poljski dužnosnici rekli da pažljivo prate situaciju na granici.

10:40 - SAD tvrdi da su ruske snage postavile morske mine u Crnom moru i da se pripremaju za moguće napade na civilne brodove u regiji. Slijedi povlačenje Moskve iz dogovora o sigurnom izvozu žitarica i njezino prethodno upozorenje da će se svi brodovi koji idu prema Ukrajini sada smatrati potencijalnim prijevoznicima vojne opreme.

Glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće Adam Hodge rekao je novinarima: "Naše informacije pokazuju da je Rusija postavila dodatne morske mine na prilazima ukrajinskim lukama.

"Vjerujemo da je ovo koordinirani napor da se opravdaju bilo kakvi napadi na civilne brodove u Crnom moru i da se za te napade okrivi Ukrajina." Procjenjuje se da je 60.000 tona žitarica uništeno u zračnim napadima na ukrajinske luke posljednjih dana.

10:00 - Tinejdžerica je ubijena u napadu dronom na Krimu, rekao je čelnik okupiranog područja kojeg je postavila Rusija.

Moskva je okrivila Ukrajinu za napad, za koji je rekla da je oštetio četiri upravne zgrade. Sergej Aksjonov rekao je da se napad dogodio u sjeverozapadnom dijelu Krima i da tamo rade hitne službe. "Nažalost, bilo je žrtava. Ubijena je tinejdžerica", rekao je Aksjonov.

"Izražavam iskrenu i duboku sućut njezinoj obitelji i prijateljima. Obitelji će biti pružena sva potrebna podrška."

Ukrajina nije odmah reagirala na ruske tvrdnje.

7:07 - Glasnogovornica ukrajinskog južnog operativnog zapovjedništva, kapetanica prvog ranga Nataliya Humenyuk izjavila je da su se ruski udari 19. srpnja "dogodili praktički istovremeno", te da su ruske snage vjerojatno pokušale nadvladati ukrajinske sustave protuzračne obrane.

Glasnogovornik ukrajinskih zračnih snaga pukovnik Yuriy Ihnat izjavio je da je ovaj napad najintenzivniji napad raketama i bespilotnim letjelicama na oblast Odesa od početka invazije punog opsega u veljači 2022.

6:14 - Ukupno 18 ljudi je ranjeno u udarima na Mikolajev, rekao je guverner Vitalij Kim. Devetero ih je prevezeno u bolnicu, uključujući petero djece. Iz ruševina su spašene dvije osobe, objavio je na Telegramu. “Čudo je da su se spasili”, rekao je.

Nepotvrđeni broj ljudi je poginuo, a devetero je ozlijeđeno, uključujući petero djece, u ruskom raketnom napadu na južni lučki grad Mikolaiv, priopćila je ukrajinska vojska. U nizu objava na Telegramu, vojska je upozorila da je grad gađan protubrodskim projektilima Kh-22, a kasnije je rekla da su pogođene garaža i trokatnica u središtu grada.

Također se navodi da je Odesa, koja je već pretrpjela dvije noći udara, bila meta i izvijestila je o "snažnim eksplozijama". Dvije osobe završile su u bolnici.

Today's 🇷🇺 terrorists' attack on Odesa proves that their target is not only 🇺🇦, and not only the lives of our people. About a million tons of food is stored in the ports that were attacked today. This is the volume that should have been delivered to consumer countries in Africa… pic.twitter.com/7jbz9TaqKg