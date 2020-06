Markotić: Nadam se da nećemo morati uvoditi kazne

Dvadeset dva novooboljela od COVID-19 u posljednja dva dana pokazuju da je virus u Hrvatskoj ponovno počeo cirkulirati jer ti novi pacijenti nisu isključivo ljudi koji su došli iz drugih država. Ove brojke pokazuju da je uspješna faza otvaranja cijelog društva završila i da su se građani RH, kako nam je rekla prof. dr. sc. Alemka Markotić, očito previše opustili.

– Ako se više žarišta javlja na više mjesta, ako ne možemo utvrditi odakle su se infekcije počele javljati, onda će se na tim mjestima provoditi mjere i uvoditi ograničenja kakva smo imali prije, od karantena do zatvaranja određenih mjesta za koje se pokaže da bi mogla biti izvor širenja zaraze. Očito je da sad već imamo virus koji cirkulira, dobro je dok nije puno ljudi potvrđeno kao zaraženo. Ljudi su prestali nositi maske i u trgovinama i u kafićima, sad su ti stolovi opet jedni do drugih. Nažalost, sve se više ljudi ne drži distance ni u trgovinama ni igdje. Bolje da se pokušamo držati pravila, maske se moraju nositi u javnom prijevozu i zatvorenim prostorima. U današnje doba, kad mediji u sekundi prenose slike na kojima se vidi kako umiru tisuće ljudi koje ne uspijevaju pokopati, tisuće ljudi na respiratorima, tvrditi da je to samo nekakav bezvezni virus doista je neobično. Valjda svi ne vidimo isto – govori prof. Alemka Markotić te dodaje da se ljudi moraju podsjetiti da možemo živjeti normalan život koji ipak traži poštovanje određenih mjera.

Te su mjere u nas sada na razini preporuke i vidljivo je kako ih se većina ne pridržava. Neslužbeno se u posljednje vrijeme može čuti kako će se takva definicija ipak možda mijenjati te da će neke mjere postati obvezne. Ravnateljica Zarazne bolnice nada se kako se u Hrvatskoj nećemo morati, kako kaže, povesti za modelima drugih zemalja i uvoditi kazne za nepridržavanje mjera.

– Nitko od nas nije za to da uvodimo stroge sankcije za nametanje tih pravila, mislim da se svi možemo odgovorno ponašati a da policija ne hoda oko nas. Zašto bi netko od mene tražio da ga sankcioniram da učini nešto što je za njegovo dobro? Uvijek možemo glumiti policijsku državu, ali ne vidim razlog za to. To je nepotrebno trošenje ljudskih i financijskih sredstava i nije ugodno da vam netko pokuca na vrata i reći da ste dužni platiti tri, pet tisuća kuna jer niste u autobusu nosili masku. Virus, kakav god da jest, dao nam je određeni prostor da možemo živjeti dosta dobro – smatra prof. Markotić napominjući kako će virus iskoristiti svaku priliku koju mu sami pružimo.

Situaciju da pozivamo turiste iz drugih zemalja dok se istovremeno sugerira da ne putujemo ako za to nema potrebe ne smatra spornom jer kao turistička zemlja i uz dojučerašnju epidemiološku situaciju očekivano smo pozvali turiste, one zdrave. I njima se, navodi prof. dr. Markotić, kao i građanima preporučuju mjere kojih bi se morali pridržavati.

